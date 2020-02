Chân dung vũ công điển trai thay Jack đồng hành cùng K-ICM

Trước khi bị đồn mâu thuẫn, Jack & K-ICM bắt tay nhau trong loạt MV trăm triệu view. Hiện tại, người thay Jack đồng hành cùng K-ICM là Quang Đông. Quang Đông góp mặt trong MV "Cần một lý do" của K-ICM với vai trò ca sĩ. Chàng trai trẻ được khen ngợi về giọng hát lẫn ngoại hình khi thể hiện ca khúc "Cần một lý do". Tuy nhiên, vì bắt tay với K-ICM, Quang Đông nhận phải không ít ý kiến trái chiều nên tạm thời anh khóa trang cá nhân Facebook. Quang Đông tên thật là Lương Trần Phú Thiện, sinh năm 1996, từng học trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM. Năm 2015, Quang Đông tham gia chương trình Học viện ngôi sao. Ở Học viện ngôi sao, Quang Đông được nhạc sĩ Huy Tuấn đánh giá có giọng hát cao, ấn tượng nhưng lối thể hiện hơi vội vã. Ảnh: VTV Tuy nhiên, càng về cuối chương trình, Quang Đông có những tiến bộ về phong cách trình diễn, giúp anh có mặt trong top 3 chung cuộc. Ảnh: VTV Quang Đông đoạt giải Á quân Học viện ngôi sao 2015. Ảnh: Vnmedia Quang Đông từng là thực tập sinh của công ty St.319. Trên trang web thông tin của công ty ghi rõ anh là cựu thực tập sinh nổi bật. Quang Đông gia nhập của công ty ICM và ra mắt với MV "Cần một lý do". Ảnh: Người nổi tiếng Sau 5 năm rời Học viện ngôi sao, Quang Đông ngày càng điển trai. Ảnh: Người nổi tiếng Khi Jack và K-ICM còn bắt tay nhau, Quang Đông chính là vũ công phụ họa cho cặp đôi. Ảnh: Người nổi tiếng Mời quý độc giả xem MV "Cần một lý do" của Quang Đông & K-ICM. Nguồn Youtube nhân vật

