Chân dung stylist đứng sau giúp Chi Pu tỏa sáng ở Đạp gió

Hoàng Ku chính là stylist đứng sau giúp Chi Pu tỏa sáng ở Đạp gió 2023. Ảnh: FBNV Theo Zing, ê-kíp của nam stylist đã di chuyển 4 lần với tổng số hành lý là hơn 400kg cho Chi Pu thi Đạp gió 2023. Hoàng Ku chia sẻ, anh giao tiếp tiếng Trung ở mức thông thường nên chỉ giúp Chi Pu được những câu nói căn bản. Ảnh: FBNV Ngoài Chi Pu, Hoàng Ku luôn cố gắng hỗ trợ các nghệ sĩ khác của Đạp gió. Mới đây, nam stylist cho biết, thấy tóc Ella (nhóm S.H.E) bị tuột, anh giúp nữ nghệ sĩ Trung Quốc kẹp lại tóc. Khoảnh khắc Hoàng Ku chăm sóc cho Ella được chia sẻ trên trang cá nhân của thành viên nhóm S.H.E. Ảnh: FBNV Sinh năm 1988, Hoàng Ku từng mơ ước trở thành nhà thiết kế thời trang. Đến năm cấp 3, anh đi làm thêm ở các cửa hàng quần áo. Năm 18 tuổi, Hoàng Ku mở cửa hàng quần áo. Trong vài năm trở lại đây, Hoàng Ku dành toàn bộ thời gian và tâm trí cho công việc làm stylist cho các sao nổi tiếng. Ảnh: FBNV Anh tạo hình cho nhiều nghệ sĩ trong dự án hoặc các sự kiện như: Thanh Hằng, Lưu Hương Giang, Angela Phương Trinh, Hoàng Thùy Linh, Noo Phước Thịnh, Á hậu Huyền My, Min St.319, Mỹ Linh, Anna Trương, Nguyễn Trần Trung Quân, Nhã Phương. Ảnh: FBNV Khi làm stylist cho Thanh Hằng, Hoàng Ku chia sẻ: "Không hề dễ dàng. Hai vấn đề của chị Hằng đó là chị Hằng quá đẹp và rất khó tính. Để làm cho chị khác đi mà khiến chị hài lòng là một bài toán cực khó". Ảnh: FBNV Hoàng Ku đồng hành cùng Hoàng Thùy Linh ở rất nhiều dự án. Ảnh: FBNV Nam stylist chia sẻ trên Saostar, anh thường ký hợp đồng với các khách hàng theo năm. Ảnh: FBNV Hình ảnh tâm đắc nhất của Hoàng Ku là Lưu Hương Giang. "Không chỉ hình ảnh của chị Giang thay đổi, mà thiện cảm của công chúng cũng thay đổi tích cực với hình ảnh, phong cách mới thời thượng hơn của chị", anh chia sẻ trên Đẹp. Ảnh: Khám phá Xem MV: "Cung đàn vỡ đôi" của Chi Pu. Nguồn Youtube Chi Pu

