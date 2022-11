Chân dung sao Kpop hát trong lễ khai mạc World Cup 2022

Theo công ty quản lý, nam ca sĩ Jung Kook sẽ góp giọng trong ca khúc chủ đề FIFA World Cup Qatar 2022 và biểu diễn tại lễ khai mạc ngày 20/11. Ảnh: Elle Nam ca sĩ hát trong lễ khai mạc World Cup 2022 là thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng thế giới BTS. Nhóm còn gồm Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin và V. Ảnh: Tiền Phong Sinh năm 1997, Jung Kook nhỏ tuổi nhất nhóm BTS. Tuy nhiên, anh là giọng ca chính, thu hút lượng lớn fan quốc tế. Ảnh: Tiền Phong Theo Zing, Jung Kook của BTS sở hữu khối tài sản lên đến 20 triệu USD. Theo SCMP, anh từng chi 7 triệu USD cho căn nhà hai tầng ở Itaewon năm 2020. Ảnh: Lao động Thu nhập của Jung Kook đến từ việc hoạt động trong nhóm BTS, sản xuất trong một số bài hát, xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình. Ảnh: Lao động Em út nhóm BTS sở hữu vẻ ngoài nam thần với gương mặt hài hòa, ngoại hình cân đối. Ảnh: VTC Jung Kook từng lọt top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2019 và năm 2021 do TC Candler - chuyên trang đánh giá điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ bình chọn. Ảnh: VTC Jung Kook dính không ít tin đồn hẹn hò. Nam ca sĩ từng bị nghi hẹn hò Yeri của nhóm Red Velvet. Để mọi chuyện không bị đẩy đi quá xa, Yeri lên tiếng trong một chương trình: “Hiện tại em không hẹn hò với ai đâu”. Ảnh: VTC Tại Idol Championship, Jung Kook đứng dậy cổ vũ khi Nayeon của nhóm Twice thi đấu làm dấy lên tin đồn cả hai hẹn hò. Một thời gian sau, do 2 nghệ sĩ không có bất kỳ tương tác nào, tin đồn tình cảm mới lắng xuống. Ảnh: VTC Năm 2019, Jung Kook lộ ảnh ôm một thợ xăm nghệ thuật. Công ty quản lý giải thích, trong kỳ nghỉ cá nhân, Jung Kook đã tình cờ gặp những người bạn thân thiết. Họ cùng ăn uống và hát karaoke, tất cả sự việc chỉ có thế. Ảnh: VTC Xem video "Cách trị mụn của Jung Kook (BTS)". Nguồn Zing

