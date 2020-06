Chân dung NTK Việt vươn tầm quốc tế, được sao Hollywood ưu ái

Mới đây, bộ sưu tập của NTK Công Trí được tạp chí Vogue của Pháp đăng tải. Trước đó, những thiết kế của anh cũng xuất hiện trên Vogue. Công Trí từng cho biết, anh bắt đầu tập tành thiết kế từ khi lên lớp 4. Thời điểm đó, anh tự ra chợ mua vải, đến tiệm để may đồ Tết cho mình. Công Trí tốt nghiệp Đại học Kiến trúc năm 2001. Tuy chọn học ngành Thiết kế Đồ họa nhưng Công Trí xem nó là nền tảng để bản thân khai thác nhiều điểm thú vị để duy trì niềm đam mê thời trang. Nam thiết kế 7X chính thức trở thành nhà thiết kế chuyên nghiệp khi đoạt giải ý tưởng cuộc thi Vietnam Collection Grand Pix năm 2000. Từ những ngày đầu, Công Trí theo đuổi dòng thời trang cao cấp. Năm 2002, anh ra mắt thương hiệu NGUYEN CONG TRI – thương hiệu thời trang cao cấp đầu tiên tại Việt Nam. Năm 2016, Công Trí giới thiệu nhãn hiệu cao cấp CONG TRI hướng tới sự thanh lịch, cân bằng và khéo léo. Ảnh: Saostar Công Trí đắt show thiết kế trang phục cho sao Việt. Anh từng thiết kế độc quyền toàn bộ trang phục trong “Live concert 2011” của Hồ Ngọc Hà hay phục trang phim “Mỹ nhân kế”. Tên tuổi của Công Trí còn vượt qua khỏi làng mốt Việt. Năm 2014, anh trở thành NTK Việt Nam đầu tiên gia nhập Liên đoàn Couture châu Á và lọt vào top 100 NTK đương đại nổi bật nhất toàn cầu. Công Trí còn từng được làng mốt thế giới biết đến qua BST “Nấm” tại Tuần lễ thời trang London 2013, BST “No 7 - Thank you my Saigon” tại Tuần lễ thời trang London năm 2014. Tờ Vogue của Mỹ từng nhận định Công Trí là nhà thiết kế Việt duy nhất chạm đến đường biên thật sự của thời trang cao cấp với những sáng tạo khơi gợi cảm xúc người xem. Tờ Independent của Anh lại khẳng định anh đi tiên phong trong quá trình thay đổi diện mạo nền thời trang đương đại của Việt Nam. Ảnh: Pose Không những vậy, sao Hollywood đang thi nhau diện thiết kế của Công Trí. Năm 2019, nữ ca sĩ Beyoncé diện đầm vàng của Công Trí trong buổi ra mắt phim Lion King. Nữ diễn viên Julia Garner chọn mẫu váy lệch vai màu tím của Công Trí trong buổi lễ trao giải Emmy năm 2019. Ảnh: Zing Trong một chiến dịch quảng cáo, nữ ca sĩ Rihanna đặt hàng 3 bộ trang phục, trong đó có mẫu sơ mi trắng của Công Trí. Trong tour diễn năm 2017, Katy Perry cũng mời Công Trí thiết kế cho cô 3 bộ trang phục. Sau đó, nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới thường chọn các thiết kế của anh trong những dự án nghệ thuật và các tour trình diễn của mình. Ảnh: Vietnamnet Các ngôi sao hàng đầu khác như Rita Ora, Kate Bosworth, Naomi Campbell, Sophie Turner, Kristen Bell... cũng yêu thích trang phục của Công Trí. Thiết kế của Công Trí còn lọt vào mắt xanh của cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama. Bà Obama từng diện trang phục nằm trong BST Pre-Fall 2019 của Công Trí dự sự kiện ở Singapore năm 2019. Tại sự kiện Elizabeth Dole Foundation, bà lại bận trang phục suit lụa màu nâu của Công Trí. Ảnh: Forbes Việt Nam Công Trí rất kín tiếng về đời tư. Lần hiếm hoi nói về chuyện tình cảm, anh tiết lộ mối tình lâu nhất của anh kéo dài đến 13 năm. Hiện tại, chuyện Công Trí yêu và đã lập gia đình hay chưa vẫn là một ẩn số. Mời quý độc giả xem video "CONG TRI Summer Capsule 2020". Nguồn FBNV

