Chân dung NSƯT Vũ Luân bị ca sĩ Nguyễn Tâm kiện đòi 20 tỷ

Mới đây, theo Vietnamnet, đơn ca sĩ Nguyễn Tâm khởi kiện đạo diễn hình ảnh Minh Bo và NSƯT Vũ Luân liên quan đến quyền tác giả bộ phim "Nơi nào cho tình yêu" được TAND TP.HCM thụ lý. Theo đơn gửi TAND TP.HCM, ca sĩ Nguyễn Tâm (trái) khởi kiện Công ty TNHH TM quảng cáo Kiến Vàng do đạo diễn hình ảnh Minh Bo (tên thật Trần Minh Trọng) đại diện và Công ty TNHH Vũ Luân Entertainment do NSƯT Vũ Luân (tên thật Lương Văn Bình) (bên phải) đại diện. Ngày 10/10/2019, Nguyễn Tâm và Minh Bo ký hợp đồng sản xuất phim truyện dài tập “Nơi nào cho tình yêu” do Nguyễn Tâm đạo diễn, sản xuất kiêm biên kịch. Kịch bản phim được đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản quyền Tác giả, được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 8607/2020/QTG ngày 18/11/2020. Năm 2020, Nguyễn Tâm phát hiện bộ phim được thông tin sẽ phát hành trên kênh YouTube của Yeah1TV. Sau khi liên hệ đạo diễn hình ảnh Minh Bo, anh được cho hay Vũ Luân Entertainment đã lấy phim chưa hoàn chỉnh khi Minh Bo đưa ổ cứng chứa phim này cho công ty lồng tiếng. Ảnh: Vietnamnet Nguyễn Tâm đã yêu cầu Yeah1TV tháo gỡ trailer phim, dừng phát hành trên Youtube đồng thời công bố việc mình là đạo diễn, nhà sản xuất và tác giả kịch bản phim “Nơi nào cho tình yêu”. Nguyễn Tâm cho rằng Vũ Luân Entertainment đã sử dụng phim chưa hoàn chỉnh để xử lý hậu kỳ, sửa đổi tựa đề phim từ “Nơi nào cho tình yêu” thành “Hạnh phúc bay xa” rồi phát hành trên Youtube cá nhân. Do vậy, Nguyễn Tâm khởi kiện Vũ Luân Entertainment hành vi này xâm phạm quyền tác giả, tác phẩm, ảnh hưởng uy tín, danh dự của anh; khởi kiện Công ty Kiến Vàng vi phạm nghĩa vụ bảo vệ bí mật thông tin theo cam kết tại Điều 5 hợp đồng. Nguyễn Tâm ủy quyền luật sư Phạm Trung Hiếu tiến hành khởi kiện, yêu cầu Công ty Kiến Vàng và Vũ Luân Entertainment liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về danh dự, uy tín của mình với số tiền 20 tỷ đồng, trả một lần ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật. Ảnh: Pháp luật Việt Nam Trả lời báo Pháp luật Việt Nam, Vũ Luân cho biết chưa nhận được thông tin bị kiện từ phía tòa án. Nam nghệ sĩ khẳng định kịch bản phim này do anh sáng tác, độc quyền. Anh cũng trực tiếp liên hệ, làm việc, ký hợp đồng với diễn viên. Theo Vũ Luân, công ty của anh hợp tác với công ty Kiến Vàng để quay phim, sản xuất, theo ý tưởng của anh. Tiền thù lao anh chuyển bằng tài khoản cá nhân cho phía đơn vị này. Mọi bằng chứng chứng minh sự việc anh đều lưu giữ lại và anh tin vào sự công minh của pháp luật. Ảnh: Pháp luật Việt Nam Vũ Luân sinh năm 1972. Theo Lao động, năm 13 tuổi khi đi hát kiếm sống trong một show đám cưới, anh gặp nghệ sĩ Bạch Long. Nhận thấy tài năng cải lương của chàng trai trẻ, Bạch Long liền nhận Vũ Luân làm học trò. Ảnh: Vietnamnet Vũ Luân giống nghệ sĩ Vũ Linh từ gương mặt đến dáng dấp, tướng đi, cách hát và diễn xuất nên được Vũ Linh (phải) nhận làm con nuôi, dạy dỗ và nâng đỡ vào nghề. Ảnh: Lao động Năm 2007, Vũ Luân đoạt giải diễn viên xuất sắc Trần Hữu Trang lần 10. Năm 2015, anh được trao danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Vũ Luân có các vai diễn ấn tượng trong các vở: “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài”, “Giang sơn mỹ nhân”, “Trời Nam”...Ảnh: Lao động Tình duyên của Vũ Luân khá lận đận. Trong cuộc phỏng vấn với Thế giới trẻ năm 2018, Vũ Luân cho biết, ngày chưa đi hát, anh quen một cô gái nhưng khi hoạt động nghệ thuật, anh thấy bản thân yêu nghề hơn nên quyết định chia tay. Ảnh: FBNV Vũ Luân từng yêu một cô bạn diễn. Theo nam nghệ sĩ, anh và người yêu không được fan ủng hộ, thậm chí người hâm mộ bịa đặt ra những câu chuyện tưởng như là thật để đôi bên hiểu lầm nhau. Sau này, khi đã chia tay, cả hai mới biết chuyện nhưng vẫn không quay lại với nhau. Ảnh: FBNV Vũ Luân còn yêu một cô gái khác kém anh gần 20 tuổi. Cô gái này là tiểu thư con nhà giàu và yêu mến tài năng của anh. Ảnh: FBNV Bố mẹ người yêu Vũ Luân muốn anh làm kinh doanh theo con đường mà họ đã sắp đặt sẵn thay vì đi hát. “Họ in sẵn card với chức danh giám đốc bằng tên thật của tôi. Họ đặt công ty ở Hà Nội và muốn tôi ra đó làm việc. Dù không nói thẳng nhưng động tác đó chính là muốn cắt đứt con đường đi hát của tôi. Khi tôi từ chối không nhận, gia đình giận và cấm không cho hai đứa quen nhau”, anh nói. Ảnh: FBNV Vũ Luân không thể để người yêu chờ đợi cũng như đủ bản lĩnh để đồng ý cho bạn gái bỏ nhà theo mình vì vậy anh quyết tâm chia tay. Những năm qua, Vũ Luân độc thân. Ảnh: FBNV Xem video "Vũ Luân đón sinh nhật". Nguồn FBNV

