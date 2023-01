Chân dung nhạc sĩ tạo hit nhạc xuân cho loạt sao Việt

Trong cuộc phỏng vấn với VTC tháng 2/ 2021, Châu Đăng Khoa cho biết, anh sáng tác đến 16 ca khúc nhạc xuân. Các ca khúc nhạc xuân của Châu Đăng Khoa gồm: “Đón Tết quê hương, chúc Tết mọi nhà (Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh), “Vui như Tết” (Thu Minh, Hà Lê), “Sớm nay mùa xuân” (Đông Nhi, Ông Cao Thắng), “Những ngày xuân rực rỡ” (Noo Phước Thịnh), “Mùa đẹp nhất” (Hồ Ngọc Hà), “Như hoa mùa xuân” (Hồ Ngọc Hà, Thủy Tiên, Minh Hằng), “Đón mùa Xuân về” (Bảo Anh).... Nam nhạc sĩ chia sẻ, khi đủ 20 bài xuân, anh sẽ nghỉ viết đề tài này. Châu Đăng Khoa từng tiết lộ cơ duyên đến với nhạc Xuân: “Thật ra ban đầu Khoa viết nhạc xuân là vì bị ép buộc. Trong suy nghĩ của Khoa, nhạc xuân là một cái gì đó nó khó khăn và cũ kỹ. Trước kia đối với Khoa, năm mới chỉ cần có Happy new year là đủ rồi. Cho đến một hôm vào một buổi tối mùa xuân năm 2013, Khoa nhận được lời nhờ cậy của chị Hồ Ngọc Hà rằng hãy viết cho chị một ca khúc để chị hát cùng với Thủy Tiên, Minh Hằng và thế là ngay trong đêm thì Như hoa mùa xuân đã ra đời và trở thành ca khúc nhạc xuân thành công nhất của Khoa tính đến thời điểm này. Một phần lý do khác đó là Khoa cũng hay nghe bố mẹ ở nhà nói rằng có con làm nhạc sĩ gì mà Tết về chẳng có bản nhạc xuân nào để mở nghe. Mày mà sáng tác bài xuân hay là bố mẹ mở khắp xóm và thế là mình làm thôi”. Cách đây nhiều năm, Châu Đăng Khoa học song song trường Đại học Kinh tế và Nhạc viện TP.HCM. Anh thừa hưởng gen di truyền nghệ thuật của bố mẹ. Bố anh là một dancesport, còn mẹ anh là một ca sĩ phòng trà. Năm 2012, Châu Đăng Khoa viết ca khúc đầu tay bởi anh là ca sĩ "nghèo" nên không có tiền mua nhạc của nhạc sĩ khác để hát. Nam nhạc sĩ cho biết: "Khoa không dám xin tiền bố mẹ để mua nhạc vì họ cấm mình theo nghề này”. Châu Đăng Khoa bắt đầu gây chú ý khi bài hát “Bận rộn” do anh sáng tác và trình bày, nhạc sĩ Thanh Tâm phối khí, được giải “Bài hát ấn tượng do khán giả bình chọn” tại Bài hát Việt tháng 10/2012. Từ thành công nho nhỏ tại Bài hát Việt, Châu Đăng Khoa tập trung cho sáng tác. Anh kiên trì gửi bài hát cho các ca sĩ để tìm kiếm từng cơ hội. Loạt bài hát được yêu thích của Châu Đăng Khoa gồm: "Người lạ ơi", "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", "Hương đêm bay xa", “Just love”. Châu Đăng Khoa còn là ông bầu. Anh từng quản lý 2 nữ ca sĩ Lyly và Orange. Nam nhạc sĩ từng chia sẻ, vì điển trai mà anh bị đồn là trai bao, cặp đại gia vì tiền. Xem video "Châu Đăng Khoa chia sẻ về nhạc của Jack". Nguồn Saostar

