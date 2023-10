Chân dung nam nhạc sĩ vướng ồn ào với Noo Phước Thịnh

Gần đây, nhạc sĩ Đỗ Hiếu (trái) yêu cầu Noo Phước Thịnh không được phép biểu diễn 8 bài hát do nam nhạc sĩ sáng tác vì hết hạn độc quyền. Theo Đỗ Hiếu, trong suốt thời gian dài, hai bên chưa hoàn tất được việc thương lượng và thống nhất về gia hạn hợp đồng, chi phí tác quyền. Ảnh: Tiền Phong. Sau chia sẻ của Đỗ Hiếu, ca sĩ Noo Phước Thịnh đăng tải hình ảnh chú mèo và viết ẩn ý: "Thiếu tiền mua thuốc rồi làm khùng làm điên hả". Trước động thái của nam ca sĩ, Đỗ Hiếu ngầm đáp trả: “Vâng, em ngáo, anh tỉnh thì anh chi trả tác quyền bao năm, không thì ngừng hát giúp em. Em cảm ơn”. Ảnh: FBNV. Đỗ Hiếu tên thật là Đỗ Ngọc Hiếu, sinh năm 1989. Theo Công An Nhân Dân Online, anh học piano từ năm 3 tuổi. Ảnh: FBNV. Học xong cấp ba, Đỗ Hiếu trúng tuyển vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM. Sau khi tốt nghiệp, anh bắt đầu tập trung vào công việc hòa âm và sáng tác. Ảnh: FBNV. Đỗ Hiếu là tác giả loạt bài hit của Noo Phước Thịnh như: Cause I love you, Gạt đi nước mắt, Hold me tonight, Đừng nhìn lại, Xin đừng buông tay, Như phút ban đầu… Ảnh: FBNV. Anh cũng đứng sau loạt hit Keep me in love, Destiny của Hồ Ngọc Hà, Bad boy, Boom Boom, Trách ai bây giờ của Đông Nhi. Ảnh: FBNV. Đỗ Hiếu giành không ít giải thưởng như Single của năm Làn sóng xanh năm 2014, Top 10 nhạc sĩ được yêu thích nhất Làn sóng xanh 2014, Top 10 nhạc sĩ được yêu thích nhất Làn sóng xanh 2015, Top 3 nhạc sĩ HTV Awards 2014, Top 5 nhạc sĩ Gala Vietnam Top Hits 2015, Top 10 nhạc sĩ được yêu thích nhất Làn sóng xanh 2016, Single của năm Làn sóng xanh năm 2016. Ảnh: FBNV. Tháng 5/2023, nhạc sĩ Đỗ Hiếu chia sẻ trên Vietnamnet, anh giảm được 18,5 kg trong 8 tháng. Ảnh: FBNV. Đỗ Hiếu từng tự ti ngoại hình, không dám chia sẻ hình ảnh trên Facebook. Ảnh: Vietnamnet. Xem video "Noo Phước Thịnh hát Thương em là điều anh không thể ngờ". Nguồn Noo Phước Thịnh

