Chân dung nam chính đóng cặp Hoàng Thùy Linh trong phim mới

Hoàng Thùy Linh và Nhan Phúc Vinh lần đầu được ghép đôi trong phim mới "Không ngại cưới, chỉ cần một lý do". Trong phim mới, Nhan Phúc Vinh có màn "lột xác" về tạo hình với vai Phong - một chàng trai trẻ lông bông, sự nghiệp chưa thành công. Ảnh cắt clip VTV. Phong là bạn thân người yêu cũ của Hoàng Yến (Hoàng Thùy Linh) - nữ "tổng tài" ngoài 30 tuổi xinh đẹp và thành đạt nhưng luôn bị gia đình giục chuyện cưới xin. Hai nhân vật của Hoàng Thùy Linh và Nhan Phúc Vinh tình cờ gặp nhau khi bước vào công việc mới và từ đây hứa hẹn nhiều tình huống hài hước. Theo trailer của phim, Yến đã dứt khoát nói với Phong rằng, cả hai chỉ có thể là đồng nghiệp, không thể là bạn chứ đừng nói là yêu nhau. Nhưng vì một lý do bất đắc dĩ, Yến buộc phải đưa Phong về nhà với tư cách là chồng sắp cưới. Trước khi "lột xác" với hình ảnh bụi bặm, "trẻ trâu" trong phim mới, Nhan Phúc Vinh từng "đốn tim" fan nữ với những vai "tổng tài" trong các phim: "Tình yêu và tham vọng", "Đừng làm mẹ cáu", "Anh có phải đàn ông không?"... Mỹ nam sinh năm 1986 đã có 15 năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Anh từng đạt một loạt giải thưởng như: Giải Mai vàng, Cánh Diều vàng, Diễn viên nam ấn tượng VTV... Không chỉ chinh phục người xem bởi lối diễn tự nhiên, Nhan Phúc Vinh còn gắn với danh xưng "soái ca" màn ảnh Việt nhờ sở hữu gương mặt điển trai, nam tính, ngoại hình lịch lãm. Bên cạnh công việc diễn xuất, Nhan Phúc Vinh còn rất đam mê thể thao như chạy bộ, đạp xe, bơi lội... Trước khi chuyển sang yêu thích phim ảnh, nam diễn viên từng theo học khoa Sư phạm Thể dục Thể thao của Đại học Cần Thơ và có một thời gian ngắn đi dạy ở trường cấp 3. Khác với hình ảnh trên phim, ngoài đời, nam diễn viên phim "Không ngại cưới, chỉ cần một lý do" khá kín tiếng chuyện đời tư. Ở tuổi U40, Nhan Phúc Vinh đang tận hưởng cuộc sống độc thân. "Soái ca" miền Tây chưa từng chính thức công khai một mối tình nào trên truyền thông. Hấp dẫn cả về tài năng lẫn ngoại hình, vai diễn của Nhan Phúc Vinh trong "Không ngại cưới, chỉ cần một lý do" khiến khán giả, đặc biệt là các fan nữ, háo hức đón xem.Xem trailer phim "Không ngại cưới, chỉ cần một lý do". Nguồn VTV

