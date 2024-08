Chân dung nam ca sĩ ra mắt MV 18+ bị chê dung tục

Mới đây, Ali Hoàng Dương đã cho ra mắt MV "Đừng nói là…". MV do đạo diễn Kiên Ứng thực hiện với phần âm nhạc do Nimbia phụ trách. Ngay từ phân cảnh mở đầu, MV gây tò mò với việc dán nhãn 18+. Ảnh: FB Ali Hoàng Dương MV "Đừng nói là..." gây tranh luận vì những cảnh gợi dục dù được cảnh báo 18+. Trong MV, nữ diễn viên mặc đồ hở hang như áo quây kết hợp quần tất lưới. Đáng nói, cô gái này và Ali Hoàng Dương có nhiều tư thế táo bạo, nhạy cảm. Ảnh chụp màn hình Khán giả lập tức có phản ứng tiêu cực trước những cảnh quay của MV này. Không ít người cho rằng Ali Hoàng Dương cố tình gây sốc để thu hút sự chú ý, đặc biệt khi quãng thời gian qua anh khá chật vật trong việc khẳng định bản thân thông qua các sản phẩm âm nhạc của mình. Ảnh chụp màn hình Ali Hoàng Dương sinh năm 1996, quê ở Bình Thuận. Nam ca sĩ đang tham gia Anh trai say hi. Ảnh: FB Ali Hoàng Dương Trước đó Ali Hoàng Dương từng tham gia chương trình Giọng hát Việt 2017. Anh từng thử sức tại chương trình này năm 2015 nhưng không thành công. Ảnh: FB Ali Hoàng Dương Không chỉ có ngoại hình sáng, Ali Hoàng Dương còn sở hữu giọng hát đẹp, nội lực và kỹ năng vũ đạo, trình diễn mà cả các vũ công chuyên nghiệp cũng khen ngợi. Ảnh: FB Ali Hoàng Dương Từ đam mê âm nhạc đến ánh đèn sân khấu Ali Hoàng Dương sớm bộc lộ khả năng ca hát từ nhỏ. Ảnh: FB Ali Hoàng Dương Sau Giọng hát Việt, nam ca sĩ Ali Hoàng Dương tích cực hoạt động âm nhạc với nhiều sản phẩm như "Không giữ được em" (Dương Khắc Linh), "Đường em đi anh sẽ đi ngược lại" (Andiez Nam Trương), "Chậm một phút" (Lưu Thiên Hương)... Ảnh: FB Ali Hoàng Dương Sau nhiều năm hoạt động, Ali Hoàng Dương vẫn loay hoay trong việc định hình một phong cách riêng, đủ để khán giả nhận diện. Ảnh: FB Ali Hoàng Dương Năm 2021, Ali Hoàng Dương được người anh thân thiết Trấn Thành gửi gắm thể hiện ca khúc trong nhạc phim Bố già. Cùng sự thành công của phim, tên tuổi Ali được nhiều khán giả biết đến hơn. Đây có thể nói là bước ngoặt lớn, thúc đẩy sự nghiệp của giọng ca sinh năm 1996. Ảnh: FB Ali Hoàng Dương Ali Hoàng Dương hiện được chú ý nhiều hơn khi tham gia Anh trai say hi. Sở hữu giọng hát có kỹ thuật, nhưng anh luôn xếp thứ hạng ở top cuối. Thậm chí, anh còn không được các đội trưởng mặn mà khi chọn quân. Ali Hoàng Dương ít bộc lộ cá tính, đồng thời, giọng hát lại không có được màu sắc đặc trưng, riêng biệt. Ảnh: FB Ali Hoàng DươngXem trailer phim "Bố già". Nguồn Galaxy

