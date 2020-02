Sao Hoa ngữ giữa tâm dịch corona: Người được khen, kẻ bị chỉ trích

Trước sự bùng phát của bệnh viêm phổi cấp do virus corona với tâm dịch ở Vũ Hán (Trung Quốc), nhiều ngôi sao Hoa ngữ ủng hộ vật chất lẫn tinh thần cho người dân Vũ Hán. Cổ Thiên Lạc ủng hộ 10 triệu NDT (34 tỷ đồng). Phạm Băng Băng, Lưu Thi Thi, Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, Đường Yên, Tạ Na, Lâm Tâm Như mỗi người quyên góp 500 ngàn NDT (1,7 tỷ đồng). Nhiều nghệ sĩ còn quay video cổ vũ tinh thần Vũ Hán, tập trung vào việc tuyên truyền khán giả bảo vệ sức khỏe và ủng hộ cộng đồng giữa tâm bão dịch bệnh corona. Các nghệ sĩ như Lưu Đức Hoa, Lê Minh, Thái Y Lâm quyết định hủy sô diễn vì lo ngại tình trạng lây nhiễm của bệnh viêm phổi do virus corona xuất phát từ Vũ Hán. Trong khi nhiều nghệ sĩ được khen khi có hành động ý nghĩa giữa tâm bão corona, không ít ngôi sao Hoa ngữ bị chê trách. Hoa hậu Hong Kong 2010 Trần Đình Hân bị chỉ trích vì bán giá khẩu trang với giá cao. Trước sự bức xúc của công chúng, Đình Hân phải cúi đầu xin lỗi đồng thời phân trần rằng, cô đã không lường trước số lượng người mua lại lớn như vậy trong khi hàng khan hiếm do thiếu nhân lực ngày lễ. Vợ chồng Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh ủng hộ 200 ngàn NDT (680 triệu đồng) dù cặp đôi sở hữu tài sản khổng lồ khiến cả hai bị không ít cư dân mạng mỉa mai. Giữa tâm bão dư luận, Angelababy – Huỳnh Hiểu Minh đóng góp thêm 800 ngàn NDT, nâng con số quyên góp lên đến 1 triệu NDT. Sau hành động này, sự việc mới có thể lắng xuống. Động thái của Quách Phú Thành cũng không được lòng dư luận bởi anh vẫn sang Mỹ lưu diễn trong khi hầu hết các nghệ sĩ tạm ngưng hoạt động. Zing dẫn nguồn Sohu, Quách Phú Thành cho biết, anh sẽ ở Mỹ biểu diễn hơn 10 ngày. Ê-kíp sẽ trang bị số lượng lớn khẩu trang y tế. Mời quý độc giả xem video "Bệnh viêm phổi do virus corona bùng phát tại Trung Quốc". Nguồn VTC

