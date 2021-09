Cặp sinh non nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý ngày càng kháu khỉnh

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý đón cặp song sinh Leon và Lisa chào đời vào tháng 11 năm ngoái. Mới đây, nữ ca sĩ lần đầu kể chuyện sinh non. Bé Lisa từng phải dùng đến ống thở. Bé Leon còn yếu hơn Lisa. May mắn, chỉ sau 2 ngày, Hà Hồ và Kim Lý có thể gặp con thay vì phải đợi 10 ngày. Cặp sinh non nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý hiện tại bụ bẫm, đáng yêu. Nhờ vẻ ngoài dễ thương, Lisa và Leon được nhiều cư dân mạng yêu mến. Có rất nhiều biểu cảm hài hước, Leon luôn khiến cộng đồng mạng thích thú mỗi khi xuất hiện. Vài ngày trước, Hồ Ngọc Hà cho biết, bé Leon suốt ngày ngắm mình trong gương từ xa và đứng nói chuyện. Hà Hồ còn chia sẻ, con trai làm gì trông cũng hài hước. Trong khi bé Leon tinh nghịch, bé Lisa có phần điềm tĩnh hơn. Hồ Ngọc Hà và Kim Lý cho cặp song sinh đóng quảng cáo từ khi còn nhỏ. Nữ ca sĩ lý giải việc cho các con đóng quảng cáo sớm cũng là cách để các bé thêm dạn dĩ hơn trong cuộc sống. Số tiền cát-sê bé Lisa và Leon nhận được Hồ Ngọc Hà dùng cho các hoạt động thiện nguyện. Hồ Ngọc Hà cho bé Leon và Lisa xuất hiện thoải mái từ đầu thay vì hạn chế giống như với con trai đầu lòng Subeo. Xem video "Hồ Ngọc Hà chia sẻ Kim Lý sẽ là người cha tốt". Nguồn Zing

