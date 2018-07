Cao Xuân Tài đăng quang "Man of the World 2018" xuất sắc thế nào?

Tối ngày 14/7, đêm chung kết cuộc thi Man of the World 2018 đã được diễn ra tại Philippines, với sự tham dự của 26 thí sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Đại diện Việt Nam khiến nhiều người tự hào khi chính thức đăng quang ở ngôi vị quán quân. Vượt qua các ứng cử viên sáng giá trong cuộc thi, Cao Xuân Tài xuất sắc đăng quang cuộc thi Man of the World 2018. Luôn được giới chuyên môn đánh giá cao về mặt nhan sắc, đồng thời thể hiện hình tượng nổi bật trong suốt cuộc thi, thế nên phần đăng quang của Xuân Tài không khiến nhiều người ngạc nhiên. Tuy khả năng giao tiếp tiếng Anh còn hạn chế, nhưng điểm cộng của Xuân Tài là thân hình đẹp và nụ cười tỏa nắng. Trong suốt cuộc thi, chàng trai đất Việt luôn nằm trong top thí sinh được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao. Được biết, Cao Xuân Tài là người mẫu đến từ Đà Nẵng, năm nay 23 tuổi, cao 1,82m, nặng 75kg. Anh tốt nghiệp Trường đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng và là huấn luyện viên thể hình. Ngoài ra, Xuân Tài hiện đang làm người mẫu tự do.Ảnh Cao Xuân Tài tại cuộc thi. Xem video "Khả năng ứng xử của các Nam vương Việt Nam để chiến thắng tại cuộc thi quốc tế". Nguồn Youtube:

