Cao Dĩ Tường trước khi đột tử: Tài tử đẹp nhất xứ Đài, nhiều vai ấn tượng

Thông tin Cao Dĩ Tường đột tử khi quay show trong đêm gây chấn động làng giải trí Trung Quốc. Trong lúc chạy ghi hình cho Chase me, anh đột nhiên ngã quỵ xuống đất. Sau đó, nam diễn viên được sơ cứu và chuyển đến bệnh viện nhưng cuối cùng đã không qua khỏi. Theo Sina, khi Cao Dĩ Tường được cấp cứu tại chỗ, nam diễn viên Trần Vỹ Đình chắp tay cầu nguyện, các khách mời nữ bật khóc nức nở. Trước sự ra đi của Cao Dĩ Tường ở tuổi 35, nhiều người đang chỉ trích, đòi dừng gameshow Chase me. Cao Dĩ Tường bước chân vào làng giải trí vào năm 2004 với vai trò người mẫu, diễn viên. Anh từng đóng "Tôi muốn trở thành trái hồng dòn", "Đào Hoa tiểu muội", "Nhật ký luyện yêu của Tiền Đa Đa", "Đẳng cấp quý cô".Hình ảnh Cao Dĩ Tường trong "Nhật ký luyện yêu của Tiền Đa Đa". Nam diễn viên trong "Đào Hoa tiểu muội". Cao Dĩ Tường đóng "Đẳng cấp quý cô" cùng Trần Kiều Ân. Bộ phim giúp Cao Dĩ Tường vụt sáng là "Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên". Với chiều cao 1m95, Dĩ Tường nhanh chóng nhận được sự chú ý khi bước vào làng mẫu. Năm 2011, Dĩ Tường trở thành người mẫu nam châu Á đầu tiên quảng cáo cho Louis Vuitton. Anh còn là người mẫu Đài Loan duy nhất có mặt trong danh sách "100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới" do tạp chí TC Candler (Mỹ) bình chọn trong 5 năm liền (2013-2016). Dĩ Tường có đời tư gần như sạch scandal. Hiện tại, người hâm mộ bàng hoàng và tiếc thương trước cái chết của anh. Mời quý độc giả xem video "Sao Hoa ngữ chật vật kiếm sống trước khi nổi tiếng". Nguồn Top sao Hoa

