Cao 1m91, Hồng Xuân của Vietnam’s Next Top Model giờ sao?

Khi tham gia cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2015, Hồng Xuân gây chú ý bởi chiều cao 1m90. Ở sân chơi này, cô đoạt giải á quân. Ảnh: Vietnam’s Next Top Model Năm 2016, người mẫu Hồng Xuân vắng bóng trong các sự kiện vì dao kéo để thay đổi diện mạo. Cô nhấn mí, độn cằm, nâng mũi, thay răng. Ảnh: Vietnam’s Next Top Model, ZingHồng Xuân Next Top trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều sau quá trình gần như “đập đi làm lại”. Ảnh: Dân Việt, FBNV Sau 7 năm rời cuộc thi, chân dài lên hương về nhan sắc. Ảnh: FBNV Hồng Xuân từng chia sẻ, gương mặt qua dao kéo của cô chưa hoàn hảo nhưng cô không phải là người nghiện thẩm mỹ vì thế chân dài này sẽ không chỉnh sửa thêm. Ảnh: FBNV Hồng Xuân hiện tại kín tiếng về chuyện tình cảm. Ảnh: FBNV Năm 2017, trong một lần trả lời phỏng vấn Thanh Niên, Hồng Xuân cho biết, cô chưa có người yêu. Ảnh: FBNV Nữ người mẫu tiết lộ, có vài người muốn đến với cô và nói rằng họ không quan tâm sự chênh lệch chiều cao nhưng nữ người mẫu thì quan tâm. Ảnh: FBNV “Tôi thấy ngại cho họ khi đi cạnh bên tôi nên tôi xác định là sẽ không quen ai cả”, cô nói. Ảnh: FBNV Hồng Xuân hiện tại cao 1m91, tăng 1cm so với hồi thi Vietnam’s Next Top Model. Ảnh: FBNV Nhan sắc của Hồng Xuân lên hương sau 7 năm bước vào showbiz nhưng sự nghiệp của cô vẫn khá mờ nhạt. Ảnh: FBNV Cô vẫn làm người mẫu, tham gia các gameshow. Ảnh: FBNV Hồng Xuân chuyên “dìm hàng” sao Việt với chiều cao 1m91. Ảnh: FBNV Xem video "Hồng Xuân tham gia gameshow". Nguồn Đông Tây Promotion

