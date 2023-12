Cận cảnh trang phục dân tộc nặng 25 kg của Á quân Quốc Trí

Trang phục dân tộc của Quốc Trí lấy ý tưởng và hình tượng từ vua Lạc Long Quân - một vị vua truyền thuyết của lịch sử Việt Nam. Bộ trang phục nặng 25 kg, phần mấn cao gần 1m với họa tiết đầu rồng tượng trưng cho sự quyền lực. Tà áo dài gần 5m với phần vẽ họa tiết rồng tượng trưng cho sự phồn vinh, sức mạnh của dân tộc Việt Nam qua các triều đại và họa tiết trống đồng nổi bật trên toàn bộ thân áo. Họa tiết trống đồng không chỉ mang đậm tính chất lịch sử, văn hóa mà còn chứa đựng những giá trị nghệ thuật to lớn. Bộ quốc phục "Hào khí Việt Nam" được may thủ công trong 30 ngày, đôi giày được may thủ công riêng. Toàn bộ họa tiết được vẽ tay, đính đá quý toàn bộ ở phần vai áo và mấn đội họa tiết rồng. Nguyễn Quốc Trí sang Brazil tham gia cuộc thi Mister Tourism World ngày 26/11. Trước đó, anh có hơn hai tháng rèn luyện kỹ năng, hình thể cùng các chuyên gia. Anh tham gia nhiều buổi chụp hình, thuyết trình bằng tiếng Anh trước đám đông. Nam MC quê Đồng Tháp cho biết, anh được ê-kíp chuẩn bị trang phục theo concept ban tổ chức đưa ra. Quốc Trí tiết lộ, với sự chuẩn bị chu đáo, anh hứa cố gắng hết sức để hai tiếng Việt Nam được hô vang nhiều lần nhất trên sân khấu Mister Tourism World. Những ngày qua, Quốc Trí được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao và lọt Top 3 thí sinh được yêu thích nhất tại cuộc thi. Quốc Trí cũng chia sẻ, gần một tuần tham gia Mister Tourism World, anh cùng các thí sinh trải qua nhiều hoạt động với lịch trình dày đặc. Hiện các thí sinh đang tích cực chuẩn bị cho đêm chung kết diễn ra vào tối 3/12 (giờ địa phương). Trước loạt đối thủ mạnh, anh không hề lo lắng mà luôn nhắc nhở mình phải nỗ lực nhiều hơn để mang về niềm tự hào cho quê hương. Nguyễn Quốc Trí sinh năm 1995, quê Đồng Tháp. Anh cao 1m8, nặng 70 kg, tốt nghiệp Đại học Mở TPHCM. Sau khi đoạt giải á quân Gương mặt truyền hình 2022, anh dừng công việc tiếp viên trưởng tại một hãng hàng không để hoạt động nghệ thuật với vai trò MC và người mẫu. Anh từng làm MC các chương trình: Chuyện bốn phương, Đêm thành phố, Hoa hậu Lụa Di sản Việt Nam... Gần đây, anh đảm nhận vị trí mentor cuộc thi Micro Vàng.Xem video: "Ái Nhi thi trang phục dân tộc tại Hoa hậu Liên lục địa". Nguồn Sen Vàng

