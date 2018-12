Ca sĩ nào có MV đông lượt người xem nhất 2018?

Sau gần 1 năm phát hành, "Người lạ ơi" của bộ đôi nhà sản xuất âm nhạc Superbrothers (Châu Đăng Khoa - Nemo), Karik và Orange trở thành MV đông lượt người xem nhất 2018. Với giai điệu bắt tai, "Người lạ ơi" của Karik từng cán mốc 100 triệu view, tiếp đó là 150 triệu view nhanh nhất Vpop năm 2018. Tính tới thời điểm hiện tại, MV này đang sắp chạm mốc 170 triệu lượt xem trên Youtube. Ảnh cắt clip. Ra mắt hôm 16/3, "Ngắm hoa lệ rơi" của Châu Khải Phong lan tỏa mạnh mẽ nhờ hàng chục bản cover trên mạng và ồn ào chuyện bản quyền liên quan đến "hiện tượng livestream" Hoa Vinh. Sau 3 tháng, MV của giọng ca xứ Nghệ lọt top những MV chạm mốc 100 triệu view nhanh nhất trên Youtube Việt Nam. Tính tới thời điểm hiện tại, MV này đã vượt mốc 150 triệu view. Có lượng view không thua kém "Ngắm hoa lệ rơi" của Châu Khải Phong là mấy, MV "Mình cưới nhau đi" của Huỳnh James và Pjnboys cũng đã vượt mốc 150 triệu view trên Youtube sau 10 tháng phát hành. Ca khúc với giai điệu vui tươi, gây thích thú cho khán giả trẻ. Lên sàn từ cuối tháng 4, hiện tại, MV "Chạm đáy nỗi đau" đã có 127 triệu view. Đây được xem như một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của chàng ca sĩ sinh năm 1997 khi lần đầu sở hữu MV hơn 100 triệu view, vượt mặt nhiều siêu hit như "Chạy Ngay Đi" của Sơn Tùng M-TP hay "Bùa Yêu" của Bích Phương... Ra mắt MV "Tâm sự tuổi 30" 25/3, Trịnh Thăng Bình cũng nhanh chóng ra nhập hội ca sĩ Vpop có MV 100 triệu view sau 8 tháng "trình làng". Đây là bản OST nhẹ nhàng của bộ phim "Ông ngoại tuổi 30" do chính Trịnh Thăng Bình sáng tác và thể hiện. Ra mắt hôm 12/5/2018, MV "Chạy ngay đi" của Sơn Tùng M-TP nhanh chóng xác lập kỷ lục châu Á khi chạm mốc 22 triệu view sau 24 giờ. Dù MV được đầu tư công phu nhưng phần lời khó nghe khiến lượt view của "Chạy ngay đi" dần chững lại. Hiện dù đã đạt gần 103 triệu view nhưng MV này vẫn không thể xô đổ kỷ lục 100 triệu view - 38 ngày của "Người lạ ơi" của Orange và Karik. Còn trên thị trường âm nhạc thế giới năm 2018, BTS của Hàn Quốc chứng tỏ đẳng cấp nhóm nhạc hàng đầu khi sở hữu một chuỗi các kỷ lục. Chỉ trong vòng 4 tiếng 55 phút, MV "Fake Love" của BTS đã đạt 10 triệu lượt xem trên Youtube. Thành tích này không chỉ giúp 7 chàng trai phá kỷ lục của chính mình (MV DNA đạt 10 triệu view trong 8 tiếng) mà còn vượt qua cả Taylor Swift với MV "Look What You Made Me Do". Trước đó, bom tấn từ Taylor Swift mất 6 tiếng để làm được điều tương tự. Tính tới thời điểm hiện tại, sau 7 tháng phát hành, MV "Fake Love" đạt hơn 400 triệu view trên Youtube. Fake Love cũng là bài hát đem về nhiều kỉ lục mới cho BTS. Ảnh cắt clip.

Sau gần 1 năm phát hành, "Người lạ ơi" của bộ đôi nhà sản xuất âm nhạc Superbrothers (Châu Đăng Khoa - Nemo), Karik và Orange trở thành MV đông lượt người xem nhất 2018. Với giai điệu bắt tai, "Người lạ ơi" của Karik từng cán mốc 100 triệu view, tiếp đó là 150 triệu view nhanh nhất Vpop năm 2018. Tính tới thời điểm hiện tại, MV này đang sắp chạm mốc 170 triệu lượt xem trên Youtube. Ảnh cắt clip. Ra m ắt hôm 16/3, "Ngắm hoa lệ rơi" của Châu Khải Phong lan tỏa mạnh mẽ nhờ hàng chục bản cover trên mạng và ồn ào chuyện bản quyền liên quan đến "hiện tượng livestream" Hoa Vinh. Sau 3 tháng, MV của giọng ca xứ Nghệ lọt top những MV chạm mốc 100 triệu view nhanh nhất trên Youtube Việt Nam. Tính tới thời điểm hiện tại, MV này đã vượt mốc 150 triệu view. Có lượng view không thua kém "Ngắm hoa lệ rơi" của Châu Khải Phong là mấy, MV "Mình cưới nhau đi" của Huỳnh James và Pjnboys cũng đã vượt mốc 150 triệu view trên Youtube sau 10 tháng phát hành. Ca khúc với giai điệu vui tươi, gây thích thú cho khán giả trẻ. Lên sàn từ cuối tháng 4, hiện tại, MV "Chạm đáy nỗi đau" đã có 127 triệu view. Đây được xem như một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của chàng ca sĩ sinh năm 1997 khi lần đầu sở hữu MV hơn 100 triệu view, vượt mặt nhiều siêu hit như "Chạy Ngay Đi" của Sơn Tùng M-TP hay "Bùa Yêu" của Bích Phương... Ra mắt MV "Tâm sự tuổi 30" 25/3, Trịnh Thăng Bình cũng nhanh chóng ra nhập hội ca sĩ Vpop có MV 100 triệu view sau 8 tháng "trình làng". Đây là bản OST nhẹ nhàng của bộ phim "Ông ngoại tuổi 30" do chính Trịnh Thăng Bình sáng tác và thể hiện. Ra mắt hôm 12/5/2018, MV "Chạy ngay đi" của Sơn Tùng M-TP nhanh chóng xác lập kỷ lục châu Á khi chạm mốc 22 triệu view sau 24 giờ. Dù MV được đầu tư công phu nhưng phần lời khó nghe khiến lượt view của "Chạy ngay đi" dần chững lại. Hiện dù đã đạt gần 103 triệu view nhưng MV này vẫn không thể xô đổ kỷ lục 100 triệu view - 38 ngày của "Người lạ ơi" của Orange và Karik. Còn trên thị trường âm nhạc thế giới năm 2018, BTS của Hàn Quốc chứng tỏ đẳng cấp nhóm nhạc hàng đầu khi sở hữu một chuỗi các kỷ lục. Chỉ trong vòng 4 tiếng 55 phút, MV "Fake Love" của BTS đã đạt 10 triệu lượt xem trên Youtube. Thành tích này không chỉ giúp 7 chàng trai phá kỷ lục của chính mình (MV DNA đạt 10 triệu view trong 8 tiếng) mà còn vượt qua cả Taylor Swift với MV "Look What You Made Me Do". Trước đó, bom tấn từ Taylor Swift mất 6 tiếng để làm được điều tương tự. Tính tới thời điểm hiện tại, sau 7 tháng phát hành, MV "Fake Love" đạt hơn 400 triệu view trên Youtube. Fake Love cũng là bài hát đem về nhiều kỉ lục mới cho BTS. Ảnh cắt clip.