BlackPink nhảy “See tình”, đội nón lá, nói tiếng Việt ở concert

Tối ngày 29/7, đêm diễn đầu tiên của concert BlackPink tại Hà Nội diễn ra thành công. Nhóm nhạc xứ Hàn có nhiều hành động chiều lòng fan Việt. Ảnh: Giáo Dục Và Thời Đại. Các thành viên nhóm BlackPink cố gắng nói tiếng Việt. Jennie chia sẻ: “Các bạn có khỏe không?”, Jisoo nói “Em yêu các bạn”. Các thành viên còn kêu gọi fan bằng tiếng Việt: “Các bạn hét lên đi”… Ảnh: Dân Việt. Trong đêm nhạc, Jennie bất ngờ nhảy See tình - bản hit của Hoàng Thùy Linh gây sốt châu Á. Sau đó, Jennie còn dạy đoạn vũ đạo cho các thành viên khác. Theo Vietnamnet, các thành viên nhóm nhạc chia sẻ, họ vô tình thấy clip cover bài hát này trên mạng xã hội và nhận ra đó là một bài hát đến từ Việt Nam. Vì vậy, BlackPink học nhảy cover để dành tặng khán giả Việt Nam. Ảnh: Dân Trí. Là chủ nhân của ca khúc See Tình, DTAP chia sẻ: "Hạnh phúc quá mọi người ơi, Jennie (BlackPink) vừa nhảy See tình. DTAP ôm nhau khóc đây ạ". Ảnh: Dân Trí. Trong tiết mục khép lại chương trình, các thành viên nhóm đội nón lá. Ảnh: Dân Trí. Jennie khoe nhan sắc xinh đẹp khi đội nón lá. Ảnh: Người Đưa Tin. Việc BlackPink đội nón lá ghi điểm trong mắt người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: Người Đưa Tin. Tối ngày 30/7, BlackPink có đêm diễn cuối cùng tại Việt Nam. Ảnh: Người Đưa Tin. Xem video: "BlackPink nhảy See tình". Nguồn Người Đưa Tin

