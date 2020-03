Bao nhiêu nghệ sĩ Việt đang cách ly chống dịch Covid-19?

Người mẫu Thúy Hằng là một trong những sao Việt cách ly ở nhà. Chân dài cho biết, ông xã của cô tiếp xúc với bệnh nhân thứ 21 và đã âm tính với Covid-19. Hiện tại, cả gia đình cô cách ly theo đúng quy trình để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng. Ở nhà cách ly, Thúy Hằng dành thời gian tập thể dục, dưỡng da, dọn dẹp nhà cửa. Ngoài ra, cô còn trang bị đầy đủ các loại sát khuẩn, nước rửa tay để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Sau khi hoàn thành chuyến lưu diễn tại Mỹ, Tuấn Hưng các thành viên trong ban nhạc Màu Nước đã khai báo toàn bộ hành trình của bản thân. Ngoài ra, ê-kíp còn làm xét nghiệm và tự cách ly trong khi chờ kết quả. "Tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta chỉ cần ý thức về bản thân, sau đó nghĩ tới người thân, rồi tiếp tinh thần đó cho cộng đồng thì vấn đề dù đang rất quan ngại sẽ được thu hẹp dần. Và chắc chắn cơ quan chức năng sẽ sớm xử lý xong đại dịch này", nam ca sĩ chia sẻ. Dương Thanh Vàng đến Hàn Quốc ngày 23/2 vì có công việc quan trọng. Ngày 4/3, anh trở về Việt Nam trong thời điểm dịch bùng phát ở Hàn Quốc. Đáp xuống sân bay Cần Thơ, anh tự nguyện vào Trường Quân sự tỉnh Tiền Giang cách ly. Với Dương Thanh Vàng, anh rất xúc động bởi trong khi anh và những người đi cách ly sống rất nhàn hạ thì các nhân viên y tế ở đây vô cùng vất vả. "Họ phải làm tất cả mọi việc trong bộ bảo hộ y tế với cái nóng 35 độ C ở miền Nam, rất vất vả... Thật sự những nhân viên y tế, dọn vệ sinh nơi đây mới là những 'người hùng' lúc này", anh nói. Châu Bùi có gần 2 tuần ở Italy và Pháp. Ngay khi vừa trở về TP HCM vào ngày 5/3, hot girl được đưa đến khu cách ly. Trên VOV, Châu Bùi cho biết, việc cách ly sau khi trở về từ vùng dịch là điều hiển nhiên. Đó cũng là trách nhiệm với cộng đồng, dân tộc. Về cuộc sống nơi cách ly, Châu Bùi cho biết lịch sinh hoạt của cô quy củ hơn nhiều vì ăn, ngủ đúng giờ. Một ngày cô được ăn 3 bữa với đủ món khác nhau, có người mang tới tận cửa phòng. Châu Bùi tự coi đây là một kỳ nghỉ để mình xả hơi. Hà Vi Vi là một trong những sao Việt tự cách ly ở nhà. Nữ người cho biết, cô tới Milan vào ngày 19/2 và rời ngày 24/2, có dự show của Dolce&Gabbana. Hà Vi Vi không tiếp xúc với bệnh nhân số 17 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam (dự show Gucci). Hà Vi Vi cho biết thêm, khi nhập cảnh, cô khai báo hải quan đầy đủ và không có ai yêu cầu phải cách ly (ngày 28-29/2 mới có lệnh cách ly người trở về từ Italy). Về đến nhà, cô được chính quyền và bác sĩ vận động tự cách ly 14 ngày. Hết 14 ngày, cô không có biểu hiện gì bất thường. Khánh Linh được cách ly tại nhà. Dù không có các triệu chứng của bệnh nhưng cô vẫn chủ động đi kiểm tra sức khỏe và hạn chế tiếp xúc với mọi người. Khánh Linh cam kết sẽ cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày theo đúng quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước. Trước đó, Khánh Linh có nhiều ngày ở Pháp để tham dự Paris Fashion Week 2020. Sau khi về nước, hot girl chủ động khai báo y tế online và thông báo cho UBND phường về lịch trình di chuyển. Vì du lịch ở Hàn Quốc đúng vào thời điểm bùng phát dịch nên Lynk Lee được cách ly tập trung ngay khi về nước. Nam ca sĩ cho biết nơi cách ly rộng rãi và bình yên. Anh cảm thấy rất tốt vì mọi người nhiệt tình, đồ ăn được tự chọn. Lynk Lee cho rằng, nếu ai đó có cách ly thì nên thực hiện, như là một trải nghiệm mới cũng như để an toàn cho gia đình, cộng đồng. Khi bệnh dịch Covid-19 bùng phát ở Hàn Quốc, BB Trần vội trở về nước và tự cách ly ở nhà. Hiện tại, anh đã hết thời gian phải cách ly. Cùng đi với BB Trần sang Hàn Quốc, Hải Triều trở về nước và tự cách ly. Vì tránh tiếp xúc với nhiều người, cả hai không tham gia các suất diễn kịch mà có đồng nghiệp thay thế. Mời quý độc giả xem video "Trung Quốc tìm ra điểm yếu của Covid-19". Nguồn VTC Now.

