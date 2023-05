Bảo Ngọc và 2 Á hậu Phụ nữ VN qua ảnh 2000 giờ thế nào?

Năm 2000, ở cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, Trần Bảo Ngọc đăng quang. Danh hiệu á hậu 1 và 2 lần lượt thuộc về Dương Yến Ngọc và Ngô Thanh Vân. Ảnh: Dân Việt. Theo Vietnamnet, sau cuộc thi, Hoa hậu Trần Bảo Ngọc tập trung vào việc học tại trường Đại học Phương Đông. Sau khi tốt nghiệp, người đẹp kinh doanh thương hiệu thời trang riêng. Ảnh: Tiếp Thị Và Gia Đình. Bảo Ngọc kết hôn với chồng luật sư hơn cô 11 tuổi. Vợ chồng Bảo Ngọc có hai người con, đủ nếp đủ tẻ. Ảnh: Dân Việt. Năm 2022, Bảo Ngọc phát hiện bệnh ung thư vú. Mới đây, cô lần đầu tiết lộ bệnh tình. Hiện tại, sức khỏe của Bảo Ngọc ổn định. Ảnh: Tiền Phong. Với danh hiệu á hậu 1, Dương Yến Ngọc là người mẫu đắt show. Ngoài ra, cô còn lấn sân đóng phim: Những cô gái chân dài, Cú đấm, Tiger, Những ngọn nến trong đêm 2, Thạch thảo. Ảnh: Khám Phá. Năm 2017, Dương Yến Ngọc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới - Mrs World Peace. Trong chung kết, cô lọt top 8 và giành giải Hoa hậu Quý bà châu Á. Ảnh: An Ninh Tiền Tệ. Những năm qua, Dương Yến Ngọc tập trung kinh doanh. Người đẹp 43 tuổi còn trở thành chuyên gia tư vấn tâm lý. Ảnh: FBNV. Sau 2 lần đò, Dương Yến Ngọc có một cuộc tình với một chàng trai kém cô 12 tuổi. Hiện tại, người đẹp kín tiếng về chuyện tình cảm. Ảnh: FBNV. Năm 1999, về Việt Nam sau thời gian sống ở Na Uy, Ngô Thanh Vân làm người mẫu. Năm 2000, cô giành danh hiệu á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Ảnh: Khám Phá. Ngô Thanh Vân từng thử sức làm ca sĩ. Sau đó, cô chuyển hướng sang diễn viên, rồi đạo diễn, nhà sản xuất và ghi dấu ấn với loạt phim: Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Ngày nảy ngày nay, Hai Phượng, Thanh Sói. Ảnh: Người Lao Động. Ngô Thanh Vân đóng nhiều phim Hollywood: Bright, Star wars: The last Jedi, Da 5 bloods, The old guard, The princess, The creator, Ngọa hổ tàng long 2. Ảnh: Dân Việt. Ngô Thanh Vân kết hôn năm 2022 với Huy Trần. Cả hai hiện tại vẫn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Ảnh: FBNV. Xem video: "Huy Trần - Ngô Thanh Vân chụp ảnh cưới". Nguồn FBNV

