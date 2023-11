Bảo Ngọc hậu ly hôn: Vất vả nuôi hai con, hạnh phúc bên Đạt G

Bảo Ngọc sinh 2 con gái năm 2017 và 2018. Năm 2020, cô ly hôn Hoài Lâm. 2 con gái do Bảo Ngọc chăm sóc. Ảnh: FBNV. Bảo Ngọc không cần Hoài Lâm chu cấp cho các con. “Tôi không đòi anh Lâm chu cấp bất cứ đồng nào và sau này cũng không cần. Tôi không giàu có gì nhưng con của mình thì mình nuôi, chứ không để chuyện tiền bạc dính vào. Tôi vốn dĩ không cần mèo khóc chuột hay rẻ rúng như vậy", cô đáp trả khi antifan cho rằng cô "vừa có con vừa có tiền". Ảnh: FBNV. Vợ cũ Hoài Lâm kinh doanh online nhiều mặt hàng như quần áo, mỹ phẩm, đồ ăn, điện thoại. Ảnh: FBNV. Trong chương trình Chuyện ngại nói với Xuân Lan, Bảo Ngọc chia sẻ về việc làm mẹ đơn thân. Vợ cũ Hoài Lâm cho biết, ban ngày, cô luôn tươi cười, vui vẻ để các con có được năng lượng tích cực. Chỉ đến khi con ngủ, cô mới cho phép bản thân được sống với cảm xúc của mình. Ảnh: FBNV. Bảo Ngọc từng chia sẻ với fan, cô gặp nhiều áp lực khi làm mẹ đơn thân như lo cho con được đủ đầy đến dạy dỗ con. “Nhiều khi mình muốn tắt điện thoại một tuần, muốn nghỉ ngơi, nhưng mà sự lớn khôn của hai bạn không ngừng thì bản thân mình cũng chưa được phép nghỉ ngơi. Mình chông chênh, mình dừng lại rồi hai bạn này sẽ thế nào, cứ thế mà lại cố thôi!", cô tâm sự. Ảnh: FBNV. Bảo Ngọc cho rằng tuổi thơ của các con chỉ có một nên cô cố gắng mang lại những cái mà con xứng đáng được hưởng như đi học, đi chơi với bạn bè, đi du lịch. “Một mình tôi vẫn lo được cho hai con, các bé đều có thể đi chơi mỗi tuần, được đi du lịch thì chắc đó là điều may mắn của tôi”, cô chia sẻ. Ảnh: FBNV. Hậu ly hôn, Bảo Ngọc từng bị gạ gẫm. Cô kể: “Có người chi 5.000 - 6.000 USD, khi tôi hỏi muốn mua gì thì người ta vào thẳng vấn đề, thế là tôi quyết định chặn luôn. Tôi chỉ thấy mắc cười thôi". “Quyết định đó là do mình chọn, có thất bại hay thành công thì do mình thôi. Nên đừng thương hại mẹ đơn thân. Tại vì họ quyết định như vậy, họ làm chủ cuộc sống và tự chịu trách nhiệm được. Thay vì thương hại thì mình nên nể phục họ", Tiền Phong dẫn lời Bảo Ngọc. Ảnh: FBNV. 3 năm qua, người âm thầm đồng hành cùng Bảo Ngọc nuôi dạy, chăm sóc lo lắng cho các con từ chuyện ăn uống đến học hành là Đạt G. Ảnh: FBNV. Đạt G không ngại xưng ba với hai con gái của Bảo Ngọc. Anh chia sẻ trên trang cá nhân: “Ba chúc mừng sinh nhật tụi con và mẹ. Ba luôn phía sau và đồng hành cùng 3 đứa con gái của ba, chuyện gì xảy ra không quan trọng, quan trọng là sống vui, sống khỏe”. Ảnh: FBNV. Cụm từ “3 đứa con gái của ba” khiến Bảo Ngọc vướng nghi vấn bầu bí. Nhanh chóng, vợ cũ Hoài Lâm lên tiếng: “Tại tôi trẻ trâu nên anh ấy xem là con gái luôn chứ tôi chưa bầu bì gì đâu”. Ảnh: Người Đưa Tin. Xem MV "Người mới". Nguồn Youtube Hoài Lâm

Bảo Ngọc sinh 2 con gái năm 2017 và 2018. Năm 2020, cô ly hôn Hoài Lâm. 2 con gái do Bảo Ngọc chăm sóc. Ảnh: FBNV. Bảo Ngọc không cần Hoài Lâm chu cấp cho các con. “Tôi không đòi anh Lâm chu cấp bất cứ đồng nào và sau này cũng không cần. Tôi không giàu có gì nhưng con của mình thì mình nuôi, chứ không để chuyện tiền bạc dính vào. Tôi vốn dĩ không cần mèo khóc chuột hay rẻ rúng như vậy", cô đáp trả khi antifan cho rằng cô "vừa có con vừa có tiền". Ảnh: FBNV. Vợ cũ Hoài Lâm kinh doanh online nhiều mặt hàng như quần áo, mỹ phẩm, đồ ăn, điện thoại. Ảnh: FBNV. Trong chương trình Chuyện ngại nói với Xuân Lan, Bảo Ngọc chia sẻ về việc làm mẹ đơn thân. Vợ cũ Hoài Lâm cho biết, ban ngày, cô luôn tươi cười, vui vẻ để các con có được năng lượng tích cực. Chỉ đến khi con ngủ, cô mới cho phép bản thân được sống với cảm xúc của mình. Ảnh: FBNV. Bảo Ngọc từng chia sẻ với fan, cô gặp nhiều áp lực khi làm mẹ đơn thân như lo cho con được đủ đầy đến dạy dỗ con. “Nhiều khi mình muốn tắt điện thoại một tuần, muốn nghỉ ngơi, nhưng mà sự lớn khôn của hai bạn không ngừng thì bản thân mình cũng chưa được phép nghỉ ngơi. Mình chông chênh, mình dừng lại rồi hai bạn này sẽ thế nào, cứ thế mà lại cố thôi!", cô tâm sự. Ảnh: FBNV. Bảo Ngọc cho rằng tuổi thơ của các con chỉ có một nên cô cố gắng mang lại những cái mà con xứng đáng được hưởng như đi học, đi chơi với bạn bè, đi du lịch. “Một mình tôi vẫn lo được cho hai con, các bé đều có thể đi chơi mỗi tuần, được đi du lịch thì chắc đó là điều may mắn của tôi”, cô chia sẻ. Ảnh: FBNV. Hậu ly hôn, Bảo Ngọc từng bị gạ gẫm. Cô kể: “Có người chi 5.000 - 6.000 USD, khi tôi hỏi muốn mua gì thì người ta vào thẳng vấn đề, thế là tôi quyết định chặn luôn. Tôi chỉ thấy mắc cười thôi". “Quyết định đó là do mình chọn, có thất bại hay thành công thì do mình thôi. Nên đừng thương hại mẹ đơn thân. Tại vì họ quyết định như vậy, họ làm chủ cuộc sống và tự chịu trách nhiệm được. Thay vì thương hại thì mình nên nể phục họ", Tiền Phong dẫn lời Bảo Ngọc. Ảnh: FBNV. 3 năm qua, người âm thầm đồng hành cùng Bảo Ngọc nuôi dạy, chăm sóc lo lắng cho các con từ chuyện ăn uống đến học hành là Đạt G. Ảnh: FBNV. Đạt G không ngại xưng ba với hai con gái của Bảo Ngọc. Anh chia sẻ trên trang cá nhân: “Ba chúc mừng sinh nhật tụi con và mẹ. Ba luôn phía sau và đồng hành cùng 3 đứa con gái của ba, chuyện gì xảy ra không quan trọng, quan trọng là sống vui, sống khỏe”. Ảnh: FBNV. Cụm từ “3 đứa con gái của ba” khiến Bảo Ngọc vướng nghi vấn bầu bí. Nhanh chóng, vợ cũ Hoài Lâm lên tiếng: “Tại tôi trẻ trâu nên anh ấy xem là con gái luôn chứ tôi chưa bầu bì gì đâu”. Ảnh: Người Đưa Tin. Xem MV "Người mới". Nguồn Youtube Hoài Lâm