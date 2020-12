Ba con trai lớn phổng phao của Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh

Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh kết hôn năm 2002 và có với nhau ba con trai chung: Beckham, Colin và Kenzi. So với 7 năm trước, giờ ba con trai của Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh đã lớn phổng phao trông thấy. Sau khi bố mẹ chia tay vào năm 2013, ba anh em sống với mẹ Trizzie Phương Trinh. Ba con trai của Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh có tên tiếng Việt là Bằng Phương, Bằng Anh và Bằng Trương. Cậu con trai cả Beckham sinh năm 2003 hiện đang theo học tại trường nghệ thuật Huntington Beach Academy for the Performing Art tại California. Beckam thừa hưởng gene nghệ thuật của bố mẹ nên rất thích đàn và chơi đàn từ năm 12 tuổi. Trong một số sản phẩm âm nhạc của mình, Bằng Kiều cũng để Beckam tham gia với tư cách nghệ sĩ đệm đàn. Cậu con trai thứ hai của nam ca sĩ tên Colin, sinh nămn 2006 và được nhận xét là có ngoại hình rất giống bố. Theo chia sẻ của Bằng Kiều, vì đang ở tuổi “dở ương” nên Colin rất thích lý sự và nếu muốn cậu bé nghe theo thì phải nói chuyện, giải thích cặn kẽ. Cậu con trai út Kenzi sinh năm 2011 có khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu, tính cách hiền lành và tình cảm. Hai cậu con trai lớn của Bằng Kiều - Trizzie Phương Trinh giờ đã ra dáng thanh niên, to cao hơn bố. Con trai út của Bằng Kiều luôn gây sự chú ý vì vẻ dễ thương, hiền lành. Ba anh em Bằng Phương, Bằng Anh và Bằng Trương càng lớn càng đẹp trai. Bằng Kiều cho biết, anh là người chiều con hơn vợ cũ. Trizzie Phương Trinh nuôi dạy con rất nghiêm khắc và luôn phải đóng "vai ác" trong nhà. Mặc dù bố mẹ chia tay nhưng cả ba anh em luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của cả hai bố mẹ. Mỗi năm Bằng Kiều vẫn chu cấp cho vợ cũ và ba con trai số tiền 2 tỷ đồng. Bằng Kiều - Trizzie Phương Trinh thường xuyên đưa con đi ăn, đi chơi dù cả hai đã chia tay 7 năm. Xem video "Con trai Bằng Kiều thể hiện ca khúc tự sáng tác". Nguồn Zing:

