Anh Đức - Midu bao lần “thả thính” công khai... có yêu?

Mới đây, trên Instagram cá nhân, diễn viên hài Anh Đức đăng tải khoảnh khắc bên Midu kèm lời chú ý nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Thực tế, Anh Đức - Midu vốn đang được fan “đẩy thuyền” bởi sự thân thiết được cho là trên mức đồng nghiệp. Ảnh: Dân Việt Midu từng khảo sát trên Facebook về việc sở hữu "tướng phu thê" với Anh Đức và Trịnh Thăng Bình. Trong hậu trường một gameshow, sau khi nghe Midu than thở nợ nần Trường Giang, Anh Đức khẳng định sẽ thay cô gánh món nợ này và sẵn sàng xuất hiện trong bất kỳ chương trình nào cô tham gia cùng Trường Giang. Khi hỏi Midu nghĩ sao về mình, Anh Đức nhận được câu trả lời đầy ngọt ngào: “Anh Đức dễ thương mà. Con trai mà hài hước và hóm hỉnh sẽ mang đến niềm vui rất lớn cho người mình yêu, nên em đánh giá rất cao người cao trai có khướu hài hước". Trong một gameshow, chỉ cần nắm tay và nghe giọng nói, Anh Đức đã nhận ra khách mời đặc biệt là Midu. Ảnh: Thời đại plus Nam diễn viên hài còn nắm tay Midu không rời khiến cô phải nhắc nhở. Ảnh: Thời đại plus Xuất hiện trong ngày khai trương quán ăn mới của vợ chồng Trường Giang, Midu nắm tay Anh Đức. Bị hiểu nhầm công khai hẹn hò, Midu đính chính chỉ là minh họa cho bài hát. Ảnh: Dân Việt Midu từng đăng tải trên Facebook khoảnh khắc dìm hàng Anh Đức khi anh đang say giấc nồng. Dù vướng tin đồn tình cảm, Anh Đức và Midu vẫn thoải mái ngồi cạnh nhau. Khoảnh khắc Anh Đức ngồi quạt cho Midu suốt cả buổi khiến fan tích cực ghép cả hai là một cặp. Ảnh: Yeah1 Xem video "Midu khoe vẻ gợi cảm". Nguồn FBNV

