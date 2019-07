Angelina Jolie 'đốt mắt' người trên phố với thời trang váy xếp nếp 'thả rông' vòng một

Mới đây, Angelina Jolie được nhìn thấy đi dạo phố cùng huyền thoại màn ảnh người Anh Jacqueline Bisset (74 tuổi) ở thủ đô Paris của Pháp. Hai ngôi sao diện đồ "ton sur ton" màu trắng. Nếu bà Bisset mặc vest hiện đại, cá tính, Angelina lại chọn cho mình bộ đầm xếp ly dài kín bưng. Mái tóc buông xoã, kính mắt màu đen, bông tai dài, khăn quàng. Giày cao gót màu nude, cùng túi xách và thắt lưng đồng màu giúp đả nữ 44 tuổi trông thanh lịch, nữ tính. Tuy nhiên, điểm thiếu hài hoà trong set đồ là Angelina lại "quên" không mặc nội y. Điều này khiến vòng một của cô ẩn hiện sau lớp vải. Dẫu bị nhiều người chú ý và chụp ảnh, ngôi sao "Maleficent" vẫn thản nhiên như không. Được biết, Angelina Jolie đang tẩn hưởng thời gian nghỉ ngơi trong thời gian quay cho tác phẩm kinh dị mới, Those Who Wish Me Dead. So với thời điểm mới nộp đơn xin ly hôn, Angelina Jolie dường như trẻ hơn, trông "có da có thịt" hơn. Nhưng, gương mặt cô bắt đầu lộ rõ dấu vết thời gian. Có thể nhìn thấy đầu tiên là phần khoé môi bị nhúm lại mỗi khi khổ chủ cười.

