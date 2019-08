Ai sẽ đăng quang trong chung kết Miss World Việt Nam 2019?

Thí sinh được nhiều người dự đoán sẽ đăng quang Miss World Việt Nam 2019 là Lương Thùy Linh. Cô sinh năm 2000, cao 1m77, có số đo 3 vòng 88 - 68 - 92 cm. Gương mặt, thần thái, vóc dáng, kỹ năng trình diễn của Thùy Linh đều được đánh giá cao. Ngoài ra, người đẹp còn sở hữu IELTS 7.5. Nhiều người nhận xét Thùy Linh là bản sao của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Đối thủ nặng ký của Lương Thùy Linh trong cuộc đua giành vương miện Miss World Việt Nam 2019 là Nguyễn Tường San. Tường San sinh năm 2000, được ví là bản sao của Tăng Thanh Hà. Tại cuộc thi, Tường San ghi điểm bởi kỹ năng trình diễn cùng thần thái chuyên nghiệp nhờ kinh nghiệm làm người mẫu ảnh. Trần Đình Thạch Thảo cũng là ứng viên sáng giá cho vương miện Miss World Việt Nam 2019. Cô sinh năm 1997, cao 1m75, nặng 53kg, số đo 3 vòng 81-64-90. Thạch Thảo từng là Á khôi 2 của Miss Photo 2017. Với kinh nghiệm làm người mẫu, chân dài sinh năm 1997 được khen có cách tạo dáng chuyên nghiệp, phô diễn trọn vẻ gợi cảm. Nguyễn Thị Thanh Khoa cao 1m76, có số đo 3 vòng 82-66-90 cm. Cô là thí sinh nhiều tuổi nhất tại Miss World Việt Nam 2019 nhưng cũng nhiều kinh nghiệm nhất. Thanh Khoa từng lọt vào chung kết Hoa khôi Áo dài 2016. Hiện tại, cô hoạt động trong vai trò người mẫu nên kỹ năng trình diễn rất chuyên nghiệp. Nguyễn Thị Thu Phương gây ấn tượng với chiều cao 1m75, số đo ba vòng 80-63-89 cm cùng gương mặt hài hòa, đặc biệt đôi mắt to tròn, có cảm xúc. Người đẹp sinh năm 2000 này vừa đăng quang Hoa khôi Người đẹp Kinh Bắc 2019. Nhiều khán giả dự đoán Thu Phương sẽ đoạt thứ hạng cao trong chung kết Miss World Việt Nam 2019. Dàn gương mặt sáng giá tại cuộc thi Miss World Việt Nam 2019 còn có Nguyễn Phương Hoa. Cô sinh năm 1995, tốt nghiệp loại giỏi khoa Tài chính - Kế toán tại Đại học Kinh tế TP HCM, khả năng nói ba thứ tiếng: Anh, Trung và Tây Ban Nha. Phương Hoa từng lọt top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, top 15 Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam 2018. Phạm Thị Anh Thư sinh năm 1997, cao 1m75, nặng 53 kg và số đo 3 vòng 84-63-91 cm. Cô thuộc nhóm thí sinh có hình thể cân đối nhất. Thành tích của Anh Thư trước khi đến với Miss World Việt Nam 2019 là top 5 cuộc thi Hoa khôi Áo dài 2016 và Hoa hậu Phụ nữ Sắc Đẹp - Miss Beauty Woman 2017. Kim Trà My là thí sinh được bình chọn nhiều nhất ở vòng chung khảo khu vực phía Bắc cuộc thi Miss World Việt Nam 2019. Tính đến ngày 30/7, cô cũng giữ vị trí số 1 trong cuộc đua thí sinh được bình chọn nhiều nhất. Dù gây ấn tượng bởi gương mặt khả ái nhưng Trà My chỉ cao 1m68. Nguyễn Thị Quỳnh Nga sở hữu gương mặt hao hao Á hậu Dương Trương Thiên Lý, Hoa hậu Ngọc Hân và hot girl Hạ Vi. Tại cuộc thi Miss World Việt Nam 2019, Quỳnh Nga sở hữu vòng 3 lớn nhất với số đo 100 cm. Được biết, cô từng là á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 và lọt top 10 cuộc thi Hoa khôi Áo dài 2014. Lâm Thị Bích Tuyền đến từ An Giang từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Tại sân chơi này, cô lọt vào vòng chung khảo phía Nam. Dù sở hữu chiều cao khá khiêm tốn 1m68 nhưng vóc dáng gợi cảm cùng kỹ năng trình diễn của người đẹp miền Tây lại khá tốt. Lê Thanh Tú là gương mặt quen thuộc tại các cuộc thi nhan sắc với các thành tích top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Hoa khôi Miss Hà Nội Photo Model 2015, giải ba Miss áo dài nữ sinh Việt Nam 2015. Có kinh nghiệm, Thanh Tú được kỳ vọng sẽ có danh hiệu tại cuộc thi năm nay. Trần Hoàng Ái Nhi chia sẻ, cô đang sở hữu vòng eo 56. Không chỉ có vóc dáng thon gọn, 9x đang tham gia cuộc thi Miss World Việt Nam 2019 còn có gương mặt xinh đẹp. Nhiều người đánh giá biểu cảm trên gương mặt của Ái Nhi khá tốt so với các thí sinh miền Nam. Dàn gương mặt sáng giá tại cuộc thi Miss World Việt Nam 2019 còn có Phan Cẩm Nhi. Cô sinh năm 2000, cao 1m68, số đo 3 vòng lần lượt là 76-59-92 cm. Cẩm Nhi được ví là bản sao của Lưu Diệc Phi. Đến với cuộc thi, người đẹp đến từ Đà Nẵng thuyết phục ban giám khảo ở phần thi tài năng. Hoàng Hải Thu, Nguyễn Hà Kiều Loan và Nguyễn Thị Thu Hiền (trong ảnh) cũng được kỳ vọng tiến xa trong chung kết Miss World Việt Nam 2019. Theo ban tổ chức, tân hoa hậu sẽ nhận vương miện 3 tỷ đồng, và đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Xem video "Tài năng đặc biệt của thí sinh Miss World Việt Nam 2019". Nguồn Sen vàng tivi

