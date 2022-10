Ai sẽ đăng quang Miss Grand International 2022?

Đại diện Việt Nam tham gia Miss Grand International 2022 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022, Đoàn Thiên Ân gặp không ít bất lợi. Cô lên đường thi đấu chỉ sau 3 ngày đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 vì vậy, người đẹp không có thời gian để chuẩn bị kỹ càng như các đại diện Việt Nam trước đó. Ở giai đoạn đầu cuộc thi, Thiên Ân bị chê nhiều hơn khen về khả năng catwalk, bắt camera. Cho đến giai đoạn nước rút, đại diện Việt Nam mới bứt phá. Ở đêm bán kết, Thiên Ân khiến người hâm mộ hài lòng vì những cú xoay, hất tóc, nhướng mày. Trước chung kết, đại diện Việt Nam lọt top 2 Trang phục dân tộc đẹp nhất do khán giả bình chọn, top 10 Trình diễn áo tắm đẹp nhất, top 2 Country's power of the year. Nhiều khả năng Thiên Ân lọt top 20 chung cuộc nhờ bình chọn của khán giả. Đại diện Thái Lan Engfa Wahara cũng có nhiều khả năng tiến sâu. Engfa năm nay 20 tuổi, cao 1m70, xinh đẹp, duyên dáng, lọt top 2 Country's power of the year, top 2 Trang phục dân tộc đẹp nhất do khán giả bình chọn, top 10 Trình diễn áo tắm đẹp nhất. Cô được chuyên trang sắc đẹp Sash Factor dự đoán đăng quang Miss Grand International 2022. Ở đại diện Brazil Isabella Menin hội tụ sắc đẹp và tài năng. Cô mang trong mình hai dòng máu Brazil và Italy. Người đẹp 25 tuổi có bằng cử nhân kinh tế và thạc sĩ tài chính, sở hữu thương hiệu mỹ phẩm riêng của mình. Trong cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, khi được hỏi về ứng viên “nặng ký”, ông Nawat Itsaragrisil – chủ tịch cuộc thi tiết lộ 4 thí sinh gồm: Brazil, Thái Lan, Việt Nam và Indonesia. Đại diện Indonesia Andina Julie có chiều cao ấn tượng (1m82), sở hữu gương mặt đẹp, cá tính, làn da nâu gợi cảm. Mỹ nhân 20 tuổi còn có lợi thế là đại diện nước chủ nhà. Oxana Rivera - đại diện Puerto Rico được nhiều người dự đoán đăng quang. Cô sở hữu mái tóc nâu tự nhiên tuyệt đẹp, đôi mắt xanh hút hồn, vóc dáng quyến rũ, nóng bỏng. Cuộc đời của Oxana gây chú ý. Người đẹp 27 tuổi vốn sinh ra tại Nga. Sau khi cha của Oxana mất, mẹ của cô không đủ kinh tế để nuôi cô và anh trai sinh đôi nên cả hai đã được đưa đến trại mồ côi. Năm 13 tuổi, người đẹp đến Puerto Rico sau khi được một cặp vợ chồng người Puerto Rico nhận nuôi. Mariana Beckova của CH Czech sở hữu gương mặt xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả. Cô cao 1m82. Đại diện CH Czech là giáo viên dạy yoga và làm người mẫu. Mariana đã tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý học trẻ em. Đại diện Venezuela - Luiseth Materan được nhiều người dự đoán sẽ đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022. Cô cao 1m78, có thân hình gợi cảm. Năm 2021, Luiseth lọt top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Đại diện Philippines Roberta Angela Tamondong sở hữu vẻ sắc sảo. Tại quê nhà, chân dài 19 tuổi từng đăng quang Miss Generation East 2018 Magic Circle, giành danh hiệu Á hậu Miss Teen Tourism Philippines 2019, Á hậu Miss Bikini Philippines 2019, Á hậu 1 Miss World Philippines 2020. Đại diện Tây Ban Nha và Nigeria (phải) cũng được kỳ vọng tiến sâu trong chung kết Miss Grand International 2022. Xem video "Đoàn Thiên Ân thi bikini". Nguồn Sen Vàng

