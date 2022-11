Ai sẽ đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022?

Đào Thị Hiền đang là một trong những ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022. Ảnh: BTC Cô cao 1m75, có số đo 3 vòng 88-62-92 cm. Đào Thị Hiền chính là em gái ruột của Đào Thị Hà - top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016, top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Ảnh: FBNV Đến từ Đồng Tháp, Lê Phan Hạnh Nguyên được nhiều người kỳ vọng đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022. Ảnh: FBNV Hạnh Nguyên cao 1m74, có số đo 3 vòng 86-63-97cm. Ảnh: FBNV Mỹ nhân đến từ Đồng Tháp từng lọt top 41 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Ảnh: FBNV Trần Thị Mỹ Phụng sinh năm 2002 đến từ Kiên Giang. Cô là Á khôi 3 của Đại học Nam Cần Thơ 2021, quán quân cuộc thi Mic Vàng năm 2022 do Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức. Ảnh: BTC Mỹ Phụng cao 1m69, sở hữu số đo 3 vòng 86-65-89 cm. Cô hiện là ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022. Ảnh: FBNV Trần Thị My đến từ Bạc Liêu, năm nay 25 tuổi. Cô cao 1m72, có số đo 3 vòng 84-63-87cm. Ảnh: BTC Trước khi thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022, Trần Thị My từng lọt top 30 Hoa hậu Việt Nam 2016, top 45 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019. Ảnh: Lao động Trần Nguyễn Phương Thanh đến từ Bến Tre. Cô cao 1m73, có số đo 3 vòng 87-66-93 cm. Ảnh: BTC Trước khi thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022, Phương Thanh đoạt giải Á khôi 1 cuộc thi Người đẹp xứ Dừa 2019. Ảnh: FBNV Trần Thị Khánh An đến từ Đồng Nai, sở hữu chiều cao 1m73, số đo 3 vòng 84-67-91 cm. Cô đã tốt nghiệp Thạc sĩ Chiến lược Kinh doanh và Marketing, hiện tại là Blogger, CEO Trung tâm tiếng Anh. Ảnh: BTC Xem video "Con gái Hoa hậu Du lịch Việt Nam Ngọc Diễm trổ tài đánh đàn". Nguồn FBNV

