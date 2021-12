Ai mới thực là “nàng thơ” của nhạc sĩ Phú Quang?

Nhạc sĩ Phú Quang qua đời vào ngày 8/12. Sinh thời, ông viết nhiều ca khúc nổi tiếng. Thể hiện thành công các ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang là những ca sĩ nổi tiếng, trong đó có Ngọc Anh 3A. Ảnh: Vietnamnet Trong cuộc phỏng vấn với Dân Trí năm 2019, nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ, ông phát hiện ra Ngọc Anh từ khi cô chưa nổi tiếng, trong nhóm 3A. “Tôi có hỏi Ngọc Anh: “Cháu có muốn vượt ra khỏi nhóm đó không?” Ngọc Anh thích thì tôi giúp”, nam nhạc sĩ cho hay. Ảnh: Vietnamnet Theo An ninh thủ đô, nhạc sĩ Phú Quang đánh giá Ngọc Anh luôn hát rất cảm xúc và hát hết mình. Ảnh: Vietnamnet Mỗi lần giao cho Ngọc Anh hát sáng tác của mình, ông gần như không phải băn khoăn về việc cô sẽ xử lý ca khúc ra sao bởi rất tin ở cô, từ cách chọn bài đến cách hát. Ảnh: FB Ngọc Anh Ngọc Anh chia sẻ, nhạc sĩ Phú Quang không chỉ giống một người thầy mà còn như một người cha thứ 2 của cô. Lần nào về Việt Nam, Ngọc Anh cũng muốn tới thăm nhạc sĩ Phú Quang. Năm 2019, cô trực tiếp xin lỗi nhạc sĩ vì ồn ào cát sê. Ảnh: Gia đình xã hội Ngoài Ngọc Anh 3A, Thanh Lam cũng là “nàng thơ” của nhạc sĩ Phú Quang. Trong cuộc phỏng vấn với Dân Trí mới đây, Thanh Lam cho hay, từ khi còn trẻ, cô đã hát nhiều ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang như “Rock buồn”, “Trong miền ký ức”, “Im lặng đêm Hà Nội”. Ảnh: FB Thanh Lam Thanh Lam nhớ lại: “Mỗi lần đi hát với chú, chú lại gõ gõ đầu nói với tôi: "Cô lúc nào cũng 39 độ. Cô hạ xuống 37 độ đi. Cô biết cách thông minh, giảm nhiệt đi thì cả nước này yêu cô". Qua cách chú khen, chê, tôi biết chú rất quý mình. Tất cả các show diễn, chú đều mời tôi tham gia". Ảnh: Dân Sinh Sau Ngọc Anh 3A và Thanh Lam, Minh Chuyên được xem là “nàng thơ” mới của nhạc sĩ Phú Quang. Theo Zing, nhạc sĩ Phú Quang nhận xét giọng hát của quán quân Sao mai điểm hẹn 2010 “thường thôi, chẳng chúa lắm đâu nhưng hiếm". Ảnh: FB Minh Chuyên Theo Tiền Phong, khi có người so sánh Minh Chuyên với Ngọc Anh, nhạc sĩ Phú Quang khẳng định "mỗi người một kiểu, khó so sánh" nhưng có khi lại bảo: "Tôi thích Chuyên hơn, đánh giá cao hơn. Ngày xưa Ngọc Anh hát bốn bài được hai, Chuyên một lần hát bốn được cả bốn”. Ảnh: FB Minh Chuyên Năm 2018, trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, Minh Chuyên cho rằng cô may mắn khi có được một mối nhân duyên với nhạc sĩ Phú Quang. “Nhiều người nói Minh Chuyên dựa hơi chú Phú Quang nhưng thực sự tôi đang tựa vào chú để học hỏi tất cả những gì tinh túy nhất”, Minh Chuyên nói. Ảnh: FB Minh Chuyên Mới đây, khi nhạc sĩ Phú Quang qua đời, Minh Chuyên chia sẻ lời nhận xét viết tay của cố nhạc sĩ về giọng hát của cô. Nữ ca sĩ xót xa trước sự ra đi của nhạc sĩ Phú Quang: “Cháu không thể ngăn cho nước mắt mình ngừng rơi khi nghe tin về chú! Vội vã trốn vào góc phòng nấc lên từng tiếng, quặn thắt, nhói đau. Cháu giờ vẫn ngồi đây, không biết nói gì, im lặng đến tê người. Chú và tác phẩm của chú sẽ mãi sống trong tim cháu! Cháu thương chú nhiều. Vĩnh biệt chú, chú ơi”. Ảnh: FB Minh Chuyên Xem video"Rớt nước mắt với tâm sự của nhạc sĩ Phú Quang về những người lao động xa xứ". Nguồn Vie Network

