Á hậu Thảo Nhi khoe body đỉnh cao trên đất Mỹ

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Lê Thảo Nhi vừa tham dự Tuần lễ Thời trang New York (New York Fashion Week) mới đây và luôn gây ấn tượng với những out fit cực "cháy". Bộ trang phục hồng toàn tập với điểm nhấn là chiếc áo corset bên trong giúp người đẹp sinh năm 1994 khoe vòng 1 đẹp mắt cùng vòng 2 eo ót. Á hậu Thảo Nhi khoe body nóng bỏng trong chiếc váy đen cúp ngực hờ hững. Áo crop top hồng, chân váy ánh bạc, Thảo Nhi toát lên vẻ đẹp vừa hiện đại, trẻ trung vừa quyến rũ. Bộ váy hồng sexy giúp người đẹp 27 tuổi khoe body nhờ những phần cut out đẹp mắt Lê Thảo Nhi tự tin sải bước trên đường phố New York với bộ váy hồng. Quần da đen kết hợp với chiếc áo cut out táo bạo mang lại cho Thảo Nhi vẻ cuốn hút khó cưỡng. Áo da khoác bên ngoài bra top, Thảo Nhi khoe trọn vòng hai săn chắc, thon gọn. Váy xanh ngọc xẻ ngực sâu làm cho Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 càng nóng bỏng. Cách phối đồ của Thảo Nhi luôn nhận được lời khen ngợi bởi style nào của cô cũng tôn dáng và hút mắt vô cùng.Sao Việt chúc mừng sinh nhật BB Trần. Nguồn Youtube/ BB Trần

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Lê Thảo Nhi vừa tham dự Tuần lễ Thời trang New York (New York Fashion Week) mới đây và luôn gây ấn tượng với những out fit cực "cháy". Bộ trang phục hồng toàn tập với điểm nhấn là chiếc áo corset bên trong giúp người đẹp sinh năm 1994 khoe vòng 1 đẹp mắt cùng vòng 2 eo ót. Á hậu Thảo Nhi khoe body nóng bỏng trong chiếc váy đen cúp ngực hờ hững. Áo crop top hồng, chân váy ánh bạc, Thảo Nhi toát lên vẻ đẹp vừa hiện đại, trẻ trung vừa quyến rũ. Bộ váy hồng sexy giúp người đẹp 27 tuổi khoe body nhờ những phần cut out đẹp mắt Lê Thảo Nhi tự tin sải bước trên đường phố New York với bộ váy hồng. Quần da đen kết hợp với chiếc áo cut out táo bạo mang lại cho Thảo Nhi vẻ cuốn hút khó cưỡng. Áo da khoác bên ngoài bra top, Thảo Nhi khoe trọn vòng hai săn chắc, thon gọn. Váy xanh ngọc xẻ ngực sâu làm cho Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 càng nóng bỏng. Cách phối đồ của Thảo Nhi luôn nhận được lời khen ngợi bởi style nào của cô cũng tôn dáng và hút mắt vô cùng. Sao Việt chúc mừng sinh nhật BB Trần. Nguồn Youtube/ BB Trần