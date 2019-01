Á hậu Huyền My tung ảnh gợi cảm, nói chuyện đám cưới

Sau 5 năm đoạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Huyền My ngày càng mặn mà, quyến rũ. Ảnh: Doanh nghiệp Việt Nam Đầu năm mới, Á hậu Huyền My đã gây chú ý khi tung loạt ảnh gợi cảm đón chào tuổi 24. Ảnh: Doanh nghiệp Việt Nam Trong bộ ảnh mới, Huyền My khoe vòng một căng đầy khiến người đối diện khó rời mắt. Ảnh: Ngôi sao Vì sợ bị chê một màu, người đẹp sinh năm 1995 luôn nỗ lực thử nghiệm những phong cách mới. Ảnh: Ngôi sao Huyền My cho hay cô còn suy nghĩ trong chuyện trong công việc nên thử sức ở lĩnh vực nào. Ảnh: Saostar Đầu năm, nàng á hậu gốc Hà thành còn bất ngờ trải lòng chuyện tình cảm lâu nay ít khi nhắc đến. Ảnh: Ngôi sao Trong cuộc phỏng vấn trên Tiền Phong, Huyền My khẳng định hiện tại, cô không yêu ai cả nhưng không quá chờ đợi. Ảnh: Ngôi sao Từng thổ lộ mong muốn lập gia đình ở tuổi 20, Huyền My chia sẻ chuyện tình cảm và cưới xin còn là do duyên số. Ảnh: Saostar Hình dung về đám cưới trong tương lai, Huyền My muốn tổ chức hôn lễ bí mật trên biển, chỉ có 50 người thân thiết tham dự. Ảnh: Tiền Phong Tháng 10/2017, Huyền My bị đồn hẹn hò Bảo Hưng - em trai BTV Ngọc Trinh. Tuy nhiên, người đẹp một mực phủ nhận. Ảnh: Doanh nghiệp Việt Nam Năm 2015, Huyền My lại vướng nghi vấn tình cảm với thiếu gia Thế Anh. Về tin đồn này, người đẹp sinh năm 1995 không lên tiếng. Đến nay, Huyền My chưa từng công khai bất kì mối tình nào với công chúng. Bởi thế, tình duyên của nàng á hậu này luôn khiến dư luận tò mò. Ảnh: Doanh nghiệp Việt Nam Xem video "Huyền My trải lòng về vẻ đẹp nhân tạo". Nguồn Youtube/vtc

Sau 5 năm đoạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Huyền My ngày càng mặn mà, quyến rũ. Ảnh: Doanh nghiệp Việt Nam Đầu năm mới, Á hậu Huyền My đã gây chú ý khi tung loạt ảnh gợi cảm đón chào tuổi 24. Ảnh: Doanh nghiệp Việt Nam Trong bộ ảnh mới, Huyền My khoe vòng một căng đầy khiến người đối diện khó rời mắt. Ảnh: Ngôi sao Vì sợ bị chê một màu, người đẹp sinh năm 1995 luôn nỗ lực thử nghiệm những phong cách mới. Ảnh: Ngôi sao Huyền My cho hay cô còn suy nghĩ trong chuyện trong công việc nên thử sức ở lĩnh vực nào. Ảnh: Saostar Đầu năm, nàng á hậu gốc Hà thành còn bất ngờ trải lòng chuyện tình cảm lâu nay ít khi nhắc đến. Ảnh: Ngôi sao Trong cuộc phỏng vấn trên Tiền Phong, Huyền My khẳng định hiện tại, cô không yêu ai cả nhưng không quá chờ đợi. Ảnh: Ngôi sao Từng thổ lộ mong muốn lập gia đình ở tuổi 20, Huyền My chia sẻ chuyện tình cảm và cưới xin còn là do duyên số. Ảnh: Saostar Hình dung về đám cưới trong tương lai, Huyền My muốn tổ chức hôn lễ bí mật trên biển, chỉ có 50 người thân thiết tham dự. Ảnh: Tiền Phong Tháng 10/2017, Huyền My bị đồn hẹn hò Bảo Hưng - em trai BTV Ngọc Trinh. Tuy nhiên, người đẹp một mực phủ nhận. Ảnh: Doanh nghiệp Việt Nam Năm 2015, Huyền My lại vướng nghi vấn tình cảm với thiếu gia Thế Anh. Về tin đồn này, người đẹp sinh năm 1995 không lên tiếng. Đến nay, Huyền My chưa từng công khai bất kì mối tình nào với công chúng. Bởi thế, tình duyên của nàng á hậu này luôn khiến dư luận tò mò. Ảnh: Doanh nghiệp Việt Nam Xem video "Huyền My trải lòng về vẻ đẹp nhân tạo". Nguồn Youtube/vtc