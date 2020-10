Á hậu Huyền My hóa cô dâu gợi cảm, fan thi nhau giục cưới

Á hậu Huyền My hóa cô dâu gợi cảm trong bộ ảnh mới chia sẻ. Nàng hậu sinh năm 1995 khoe vai trần nuột nà, vòng 1 tròn đầy lấp ló trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Ngắm Huyền My hóa cô dâu xinh đẹp, fan xuýt xoa khen ngợi "vẻ đẹp trong truyền thuyết". Không muốn bị mọi người hiểu lầm sắp làm đám cưới, Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 tiết lộ rằng bộ ảnh này được cô chụp từ năm ngoái nhưng giờ mới chia sẻ. Huyền My "dành cả thanh xuân để mặc váy cưới" trong những bộ ảnh thời trang. Người đẹp cho biết chưa có ý định kết hôn, dù liên tục được fan giục cưới. Thời gian gần đây, nàng hậu vướng tin đồn hẹn hò với cầu thủ Đức Huy khi cả hai xuất hiện trong nhiều bức ảnh khá thân thiết. Tuy vậy, cả hai đều lên tiếng phủ nhận và khẳng định chỉ là bạn bè. Huyền My còn tiết lộ với fan: “Chị cũng đang không có nhu cầu yêu đương lắm. Độc thân vui mà, độc thân muôn năm". Ở tuổi 25, Huyền My muốn dành thời gian cho nghệ thuật và du lịch... Xem video "Trò chuyện cùng Á hậu Huyền My". Nguồn VTV24:

