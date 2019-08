Kim Ji Won và Song Joong Ki đóng vai một cặp tình nhân trong bộ phim đang lên sóng "Arthdal niên sử ký". Ji Won và Joong Ki đẹp đôi cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời khiến fan tích cực gán ghép cả hai là một cặp. Kim Ji Won từng đóng chung với Song Joong Ki trong bộ phim "Hậu duệ mặt trời". Sau “Hậu duệ mặt trời”, Ji Won lần đầu đóng vai chính trên màn ảnh nhỏ khi tham gia bộ phim “Fight my way”. Nữ diễn viên sinh năm 1992 sau đó còn trở thành nữ chính trong bộ phim điện ảnh hài nổi tiếng “Thám tử K”. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Newsen vào năm 2014, Kim Ji Won từng khẳng định cô chưa bao giờ hẹn hò. Sau khi đóng phim "Fight my way", cô bị nghi hẹn hò bạn diễn Park Seo Joon. 9x bị gán ghép với Song Joong Ki đẹp không kém Song Hye Kyo. Nhan sắc nữ thần của Ji Won khi chụp ảnh tạp chí. Nhờ phim "Hậu duệ mặt trời", danh tiếng của cô được nâng lên một tầm cao mới. Kim Ji Won đến nay chưa từng công khai bất kì mối quan hệ tình cảm nào với công chúng. Trong bộ ảnh gần đây, cô và đàn anh Song Joong Ki có không ít khoảnh khắc tình cảm bên nhau. Nhiều người cho rằng giữa Song Joong Ki và Kim Ji Won chỉ là tình huynh muội. Kim Ji Won kém Song Hye Kyo đến tận 11 tuổi. Cả hai cũng đóng chung phim "Hậu duệ mặt trời". Song Hye Kyo và Song Joong Ki nên duyên từ bộ phim "Hậu duệ mặt trời". Năm 2017, đôi uyên ương kết hôn. Thế nhưng, chỉ sau 2 năm, Song Joong Ki đệ đơn ly hôn Song Hye Kyo. Xem video "Song Hye Kyo lên tiếng về chuyện ly hôn". Nguồn Youtube/vtc

