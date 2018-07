7 quyết định chọn vai sai lầm bậc nhất của sao Hollywood

Will Smith: Hồi giữa thập niên 1990, khi đang ở đỉnh cao phong độ với Independence Day (1996) và Men in Black (1997), tài tử da màu nhận được lời mời sắm vai chính Neo trong dự án khoa học viễn tưởng The Matrix (1999) của hai chị em nhà Wachowski. Will Smith từ chối khi cho rằng các nhà làm phim sẽ không để đáp ứng được phần kỹ xảo khổng lồ, và quyết định đến với tác phẩm giả tưởng / Viễn Tây mang tên Wild Wild West (1999). Kết quả, The Matrix chọn Keanu Reeves, và trở thành tượng đài điện ảnh với công nghệ kỹ xảo vượt trội, mãn nhãn. Còn Wild Wild West là tác phẩm đáng quên bậc nhất trong sự nghiệp Will Smith khi phải “ẵm” hai giải Mâm xôi vàng. Kevin Costner: Sau những năm đầu thập niên 1990 cực kỳ thành công, đặc biệt là với Dancing with Wolves (1990), Kevin Costner nhận được lời mời từ dự án The Shawshank Redemption (1994). Thay vì đồng ý tham gia một bộ phim xuất sắc trong lịch sử điện ảnh, ông lại mải mê phát triển Waterworld (1995). Đó là bộ phim viễn tưởng lấy bối cảnh khi thế giới ngập nước, gây tranh cãi lớn về mặt nội dung, cũng như bị khán giả thờ ơ tại phòng vé. Có một điều thú vị rằng cả Tom Hanks lẫn Brad Pitt cũng đều từ chối The Shawshank Redemption. Nhưng họ sau đó vẫn tìm thấy vinh quang nhờ lần lượt Forrest Gump (1994) và Interview with the Vampire (1994). Michael Madsen: Cho tới giờ, ngôi sao Hollywood Michael Madsen vẫn miệt mài tham gia những dự án phim hạng B, và được công chúng nhớ đến nhiều nhất qua các tác phẩm nổi tiếng của đạo diễn Quentin Tarantino. Song, ở dự án đình đám nhất của Tarantino là Pulp Fiction (1994), ông lại bất ngờ vắng mặt để tham gia “quả bom xịt” Wyatt Earp (1994). Sự kiện khiến mối quan hệ giữa hai người rạn nứt. Tuy nhiên, Madsen và Tarantino cũng mau chóng làm lành và lại tiếp tục hợp tác qua Kill Bill (2003-04), The Hateful Eight (2016), và tới đây là Once Upon a Time in Hollywood (2019). Jack Nicholson: Với ba giải thưởng Oscar và hàng loạt vai diễn kinh điển, Jack Nicholson chắc chắn là huyền thoại hàng đầu Hollywood. Song, người hâm mộ tài tử 81 tuổi có quyền cảm thấy tiếc nuối khi ông từ chối vai diễn Michael Corleone trong bộ phim The Godfather - Bố già (1972). Thay vào đó, ông lại chọn một dự án ít nổi tiếng hơn vào cùng thời điểm là The King of Marvin Gardens (1972). Sau này, Jack Nicholson giải thích rằng ông nghĩ mình không hợp với vai Michael Corleone, và nhân vật nên được dành cho một diễn viên người Italy. Emily Blunt: Minh tinh 35 tuổi là gương mặt sáng giá mà xứ sở sương mù đã trình làng trong khoảng hơn một thập kỷ qua. Trên thực tế, Emily Blunt mới là cái tên đầu tiên được Marvel Studios nhắm cho vai Black Widow ở Iron Man 2 (2010), chứ không phải Scarlett Johansson. Đáng buồn thay, do một hợp đồng khác đã ký từ trước và bị vướng lịch, cô buộc phải tham gia Gulliver’s Travels (2010) - bộ phim tẻ nhạt của danh hài Jack Black. Cá nhân Emily Blunt không cảm thấy tiếc nuối về điều đó. Nhưng thực lực diễn xuất của cô thực sự khiến nhiều người muốn Blunt sẽ tham gia MCU ở một vai trò khác trong tương lai. Christina Applegate: Một cái tên đình đám trong thập niên 1990 nhưng nay đã dần rơi vào quên lãng là Christina Applegate. Cô suýt chút nữa đã có bước ngoặt sự nghiệp với tác phẩm hài hước Legally Blonde (2001), nhưng rồi lại từ chối nó để tham gia Just Visiting (2001). Việc bỏ qua một trong những bộ phim hài hiện đại cực kỳ được yêu mến để góp mặt ở một dự án phim remake từ điện ảnh Pháp bị chính Applegate sau này mô tả là “ngốc nghếch”. Brooke Shields: Tượng đài giải trí Hollywood đã bỏ qua Scarface (1983) của đạo diễn Brian de Palma theo lời khuyên của mẹ mình là Teri Shields. Đó trở thành cơ hội để Michelle Pfeiffer tiến bước lên thành ngôi sao vào cuối thập niên 1980. Cùng lúc đó, Shields tìm đến dự án phiêu lưu Sahara (1983), vừa tham gia diễn xuất, vừa làm giám đốc sản xuất. Bộ phim bị thua lỗ tại phòng vé, và khiến minh tinh phải ẵm giải Mâm xôi vàng hạng mục Nữ diễn viên phụ tệ nhất.

