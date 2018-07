3 mỹ nữ màn ảnh Việt: Người yêu Việt kiều, kẻ làm mẹ đơn thân

Minh Thư đoạt danh hiệu Hoa hậu điện ảnh năm 1995. Trong bộ phim “Gái nhảy” của đạo diễn Lê Hoàng, Minh Thư vào vai Hạnh “cave”. Vai diễn cô gái làng chơi đã đánh một dấu mốc trong sự nghiệp diễn xuất của Minh Thư với sự lột xác thành công và mang lại ấn tượng đặc biệt cho khán giả. Mỹ nữ của màn ảnh Việt này vụt sáng thành sao sau vai diễn nhưng cũng bị "đóng đinh" cùng biệt danh “Gái nhảy”. Sau này, cô cũng tham gia một số phim như Blouse trắng, Hương phù sa, Nơi chốn ta quay về... nhưng chưa tạo thêm được bất cứ dấu ấn nào đủ sức đưa vượt qua nhân vật Hạnh. Thời gian sau đó người đẹp ngưng các hoạt động giải trí để lập gia đình cùng bạn trai kém 6 tuổi. Họ có với nhau một con gái. Năm 2011, diễn viên tuyên bố ly hôn. Hiện cô sống cùng con gái ở Mỹ. Ở hải ngoại, cô vừa học vừa đi hát và chăm sóc con. Sau nhiều năm Minh Thư vẫn nổi bật với phong cách sexy táo bạo. Cô cũng là một trong những người đẹp bất chấp thời gian. Trong chuyện tình cảm, Minh Thư được nhiều người đàn ông ngỏ ý muốn quan tâm, chăm sóc, nhưng cô vẫn chưa tìm được người phù hợp để tính chuyện lâu dài. Bản thân cô cũng không đặt nặng chuyện tình cảm, vì cuộc sống tại Mỹ chưa thực sự ổn định. Diễm My 9X vào vai kỹ nữ trong "Mỹ nhân kế". Cô khiến khán giả sửng sốt với cảnh nóng cùng bạn diễn, ca sĩ Anh Khoa. Năm 2008, Diễm My từng đoạt giải thưởng Người đẹp Hoa anh đào. Cô cũng từng thi hoa hậu Việt Nam. Diễm My ngày càng tiến bộ trong diễn xuất. Cô được giao nhiều vai nặng ký hơn, được khán giả yêu mến. Người đẹp cũng ngày một trưởng thành, ăn mặc táo bạo, khoe vẻ đẹp đầy gợi cảm. Ở tuổi 28, nữ diễn viên khẳng định "đây là độ tuổi đẹp nhất của tôi, cả về sự nghiệp lẫn nhan sắc". Vốn gắn liền với hình ảnh quý cô quý phái, Diễm My 9X gây bất ngờ với loạt ảnh gợi cảm nhưng vẫn khoẻ khoắn, cá tính. Tháng 4 vừa qua, Diễm My công khai bạn trai Vinh Nguyễn, đang sống và học tập tại Australia. Hai người gặp nhau lần đầu tại Liên hoan phim Australia tháng 10/2016, khi Diễm My đi quảng bá cho bộ phim Găng tay đỏ. Vinh Nguyễn đang sinh sống và làm việc tại Australia. Anh công tác ở lĩnh vực xây dựng, từng tốt nghiệp đại học RMIT rồi du học tại bang Victoria, Australia. Diễm My khen bạn trai là người có gu thẩm mỹ tốt, tính cách điềm đạm, thường cho cô lời khuyên khi cần. Lý Nhã Kỳ từng vào vai cô gái làng chơi Diễm Kiều với thân hình bốc lửa trong bộ phim “Kiều nữ và đại gia” của đạo diễn Duy Ngọc. Đây là bộ phim giúp tên tuổi Lý Nhã Kỳ đến gần hơn với công chúng. Diễn xuất của người đẹp được đánh giá là ấn tượng, biểu cảm sinh động… Ở một bộ phim truyền hình, dù chỉ đóng vai phụ nhưng vẻ sexy của Lý Nhã Kỳ vẫn khiến người ta nhớ mãi. Lý Nhã Kỳ tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1982. Năm 2011, cô được bổ nhiệm làm Đại sứ du lịch đầu tiên của Việt Nam. Tên thật của mình là Trần Thị Thanh Nhàn. Còn Lý Nhã Kỳ là nghệ danh. "Lý" là tên của bố mình (đã mất), "Nhã" xuất phát từ tên Nhàn (nhàn nhã đó mà), còn "Kỳ" là do mình tự nhận thấy cuộc đời mình đôi khi đón nhận những chuyện bất ngờ! Ngoài hoạt động nghệ thuật, Lý Nhã Kỳ còn kinh doanh và rất nổi tiếng với những bộ sưu tập kim cương cùng khối tài sản khủng. Về đời tư, có nhiều nguồn tin về bạn trai giàu có của cô nhưng chưa khi nào Lý Nhã Kỳ công khai danh tính "một nửa".

