“2 ngày 1 đêm” và loạt chương trình bị chỉ trích phản cảm

Trong tập 30 của chương trình " 2 ngày 1 đêm" vừa lên sóng, ở trò chơi "Giai điệu băng giá", do các thành viên trong đội đoán sai các bài nhạc, HIEUTHUHAI phải cởi bỏ từng món đồ trên người. Ảnh: Thể thao văn hóa Khi trò chơi kết thúc, HIEUTHUHAI gần như đã lột bỏ toàn bộ quần áo, phải dùng thùng giấy để che đi các phần nhạy cảm. Trước cảnh người chơi phải lột đồ, đa số ý kiến cho rằng chương trình phản cảm. Trước ồn ào của chương trình “2 ngày 1 đêm”, ê-kíp chương trình chưa lên tiếng. Ảnh: Zing Không chỉ chương trình “2 ngày 1 đêm”, nhiều chương trình, đêm nhạc cũng vướng lùm xùm phản cảm. “Vợ chồng son” là một trong số đó. Khán giả từng bức xúc việc chương trình này liên tục đặt tiêu đề nhạy cảm, khai thác quá đà đời sống tình dục của các cặp đôi khách mời. Ảnh: Giao thông Chương trình "Kèo này ai thắng" cũng từng khiến khán giả bức xúc. Cụ thể, trong tập 7 lên sóng tháng 3/2020, khi thí sinh Hoàng Khang thử thách phóng dao cắt đôi củ cải, một mẫu nữ được sắp xếp đứng dùng tay và miệng giữ củ cải trắng. Hành động của mẫu nữ khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh dung tục. Ảnh: Vietnamnet Phía nhà sản xuất "Kèo này ai thắng" phủ nhận cố tình tạo chi tiết phản cảm để câu view. Việc lựa chọn các đồ vật, dụng cụ phục vụ thử thách như củ cải trắng là quyết định của người chơi và nhà sản xuất không can thiệp tới. Ảnh: Vietnamnet Gameshow "Date and Kiss" (tạm dịch Hẹn hò và hôn) bị ném đá dữ dội khi các cô gái hay chàng trai sau màn giới thiệu vô cùng ngắn gọn đã sẵn sàng ôm ấp, sờ soạng. Ảnh: Người lao động "Date and Kiss" bị ngừng chiếu nhưng hệ quả để lại với người chơi không nhỏ. Theo Người lao động, vũ công T.M - nhân vật nữ của chương trình bị cha ruột từ mặt. Ảnh: Người lao động Trong đêm nhạc "SpaceSpeakers Live Concert - The Kosmik" diễn ra vào tháng 11/2022, ở tiết mục “They said” của rapper Binz, vũ công mặc đồ lót biểu diễn cùng rapper trên giường ngủ, ở tiết mục “Forget about her” của ca sĩ JustaTee, vũ công mặc trang phục giống bikini, thực hiện động tác trườn, bò trên đàn piano. Hai tiết mục bị nhiều khán giả chỉ trích thể hiện sự gợi dục. Ảnh: Lao động Đầu năm 2023, đêm nhạc của SpaceSpeaker đã bị phạt 110 triệu đồng vì hai phần trình diễn nhạy cảm. Ảnh: PLO Xem trailer tập 9 "2 ngày 1 đêm". Nguồn 2 ngày 1 đêm

