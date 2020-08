Những điểm đến kỳ dị, kinh sợ trên thế giới

Thác Máu (Nam Cực): Vết nứt từ sông băng Taylor trong thung lũng khô McMurdo, Nam Cực, xuất hiện dòng chảy đỏ như máu hay còn gọi là thác Máu. Đây cũng là địa danh bí ẩn, gây tò mò với nhiều người. Các nhà khoa học đã xác định màu sắc rùng rợn, kinh dị đến từ nguồn nước mặn giàu sắt của sông băng, bị oxy hóa. Rừng Krzywy Las (Ba Lan) còn được gọi là "khu rừng uốn cong" bởi thảm thực vật nghiêng có một không hai. Krzywy Las có khoảng 400 cây thông với cách mọc khá kỳ lạ. Thân của chúng vừa trồi khỏi mặt đất liền bị uốn cong thành hình chữ C rồi mới tiếp tục vươn thẳng lên trời. Cầu Quỷ (Đức): Cầu Quỷ hay còn gọi là cầu Rakotzbrucke, tọa lạc ở miền Đông nước Đức. Ra đời vào thế kỷ 19, công trình được mệnh danh là một trong những cây cầu đẹp và kỳ bí nhất trên thế giới. Nó gây ấn tượng bởi lối kiến trúc vòm độc đáo. Điểm đặc biệt là khi phản chiếu lên mặt hồ, cầu Quỷ tạo thành vòng tròn kỳ ảo. Tuy nhiên, du khách chỉ có thể ngắm và không được đi qua để tránh làm hỏng cầu. Tháp Quỷ (Mỹ): Cấu trúc đá nguyên khối cao 264 m là kỳ quan ngoạn mục, hút khách bậc nhất nước Mỹ. Nơi này mang vẻ ngoài khác lạ, đỉnh tháp rộng 4.000 m2 có thể chứa hàng nghìn người. Địa danh gắn liền với nhiều truyền thuyết, được thổ dân nơi đây coi là điểm đến linh thiêng để tiến hành các nghi lễ quan trọng trong năm. Mỗi năm, nơi đây đón hàng trăm nghìn lượt du khách tham gia leo núi, đi bộ đường dài, tận hưởng hoàng hôn hay ngắm bầu trời đêm đầy sao. Cổng Địa Ngục (Turkmenistan, Trung Á): Bởi sự vô ý của con người, một cánh cổng địa ngục được tạo ra và âm ỉ cháy gần 50 năm qua giữa sa mạc rộng lớn. "Cổng âm phủ" này được tạo ra do sai lầm trong quá trình thăm dò địa chất năm 1971. Một giàn khoan đã vô tình đâm vào hang khí tự nhiên khổng lồ dưới lòng đất. Tuy không để lại thương vong về người, toàn bộ phần mặt đất dưới mũi khoan nhanh chóng đổ sụp xuống và tạo thành hố khổng lồ có đường kính khoảng 70 m. Đảo Búp Bê (Mexico): Hàng trăm con búp bê kỳ dị và các câu chuyện rợn người khiến đảo Isla De Las Munecas ở Mexico, hay còn gọi là đảo Búp Bê, trở thành một trong những nơi đáng sợ nhất thế giới. Tại đây, những người yếu bóng vía sẽ phát hoảng bởi hàng trăm con búp bê không lành lặn treo lủng lẳng trên cây cùng các bộ phận bị tháo rời. Bãi đá (biển Koekohe, New Zealand): Tại đây, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi trước mặt là hàng trăm khối đá tròn như những quả trứng rồng trong truyền thuyết, nằm rải rác ven biển. Những tảng đá Moeraki hoàn toàn có hình dạng tự nhiên, không qua bất cứ quá trình đẽo gọt nhân tạo nào.

