Hình ảnh hiếm thấy về thế giới tiệc tùng tại Đại học Oxford những năm 1980

Trong cuốn Oxford: The Last Hurrah (tạm dịchOxford:Thời kỳ huy hoàng cuối), xuất bản ngày 1/7, chúng ta thấy những gương mặt quen thuộc của xã hội thượng lưu Anh vào thời điểm họ sắp trưởng thành. Ảnh: Dafydd Jones. Trong đó, nhiếp ảnh gia Dafydd Jones đã chụp được hình ảnh Boris Johnson, 21 tuổi, đang ngồi cạnh người vợ đầu tiên trong tương lai. Dáng ngồi của Thủ tướng Anh thời điểm đó dường như hơi kỳ lạ và không thoải mái. Ảnh: Dafydd Jones. Hay như diễn viên Hugh Grant, bảnh bao trong chiếc áo thun da báo mỏng manh; David Cameron trò chuyện, thư giãn và William Hague thì đang làm bánh mì nướng rượu sâm banh. Tất cả những nhân vật đình đám này đều được ghi lại trong các bữa tiệc tự do hết mức tại Đại học Oxford trong những năm 1980, thời đại mà Jones gọi là lần huy hoàng cuối cùng đối với giới thượng lưu Anh. Ảnh:Dafydd Jones. Dù chưa bao giờ là sinh viên tại Oxford, Jones rất quan tâm tới sức ảnh hưởng về kinh tế và văn hóa mạnh mẽ của trường đại học này. Sau khi rời trường phổ thông hỗn hợp Oxford năm 16 tuổi, Jones nhận được một công việc tại thư viện dưới lòng đất Bodleian (thuộc Đại học Oxford). “Có thể là tối tăm và bụi bặm nhưng có một cảm giác lãng mạn và phấn khích khi bạn đi dọc theo các hành lang", Jones viết trong lời mở đầu cuốn sách. Ảnh: Dafydd Jones. Dừng công việc để đi học tại một trường nghệ thuật, ba năm sau Jones quay lại Oxford và làm cho tờ báo sinh viên của Đại học Oxford. Ảnh:Dafydd Jones. Ông bắt đầu chụp ảnh các sự kiện và bữa tiệc của nhiều câu lạc bộ. Ông chia sẻ rằng đã nhận được nhiều lời mời chụp ảnh và sau đó nhiều nhân vật trong ảnh cảm thấy thích thú, đánh giá cao những bức ảnh. Ảnh: Dafydd Jones. Và lần quay lại này, Jones cũng nhận thấy sự thay đổi trong cách ăn mặc và hành xử của các sinh viên Oxford. Jones nói: “Tôi nhận thấy rằng các học sinh không còn ăn mặc như những kẻ lang thang tóc dài nữa. Đột nhiên, trang phục lịch sự và cà vạt đen trở nên phổ biến… Lúc đó là sau cuộc bầu cử của Margaret Thatcher, những người giàu có được hưởng lợi từ việc cắt giảm thuế lớn và họ bắt đầu cảm thấy tự tin hơn”. Ảnh: Dafydd Jones. Ý thức về sự sành điệu như vậy được thể hiện rõ ràng trong các bức ảnh của Jones, khi các học sinh mặc áo dạ hội và mặc vest ngủ trên bãi cỏ sau một đêm tiệc tùng hào hứng. Ảnh: Dafydd Jones. Jones đã dành 12 năm để chụp ảnh đời sống tại Oxford, từ năm 1976-1988. Công việc của Jones tại các bữa tiệc đã mở ra cánh cửa cho ông trở thành một nhiếp ảnh gia xã hội. Sau đó Jones tiếp tục làm việc cho các tờ Tatler,Vanity Fair và The Times. Ảnh: Dafydd Jones. Nhìn lại khởi đầu sự nghiệp của mình và những đêm quay cuồng đã đặt nền tảng cho nó, cảm xúc của Jones đầy hỗn loạn: “Không phải ai cũng có thời gian vui vẻ ở Oxford. Điều này đã được thể hiện rõ ràng trong các bức ảnh”. Ảnh: Dafydd Jones.

