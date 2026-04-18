Giải mã "bí quyết" thắng thầu tuyệt đối của Phú Hoàng Nam tại các xã ở Lâm Đồng [Kỳ 2]

Phía sau danh sách trúng thầu dài của Công ty Phú Hoàng Nam là những mối quan hệ với các đơn vị tư vấn và các liên danh chiến lược, tạo nên một "hệ sinh thái" đấu thầu.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, "bí quyết" giúp Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Phú Hoàng Nam trúng thầu dày đặc tại Lâm Đồng không chỉ nằm ở năng lực độc lập mà còn thông qua những mối quan hệ đối tác đầy hiệu quả.

Phân tích dữ liệu lịch sử cho thấy, Công ty Phú Hoàng Nam có mối quan hệ thân thiết với Công ty TNHH Phong Thiên Đạt. Trong tổng số 14 gói thầu do đơn vị tư vấn này mời thầu mà Phú Hoàng Nam tham gia, doanh nghiệp này đã trúng tới 12 gói, đạt giá trị hơn 22,4 tỷ đồng. Thậm chí, tại Công ty TNHH Quý Hợp Phát, Phú Hoàng Nam tham gia 5 gói thầu và trúng cả 5 gói, đạt tỷ lệ thắng thầu 100% với mức giá trúng thầu sát nút giá dự toán (trung bình 97,32%).

Trong vai trò liên danh, Công ty Phú Hoàng Nam cũng thể hiện sức mạnh "đáng nể" khi kết hợp cùng Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Phú Hoàng. Trong 9 gói thầu mà hai doanh nghiệp này cùng liên danh dự thầu, họ đã cùng nhau thắng trọn vẹn cả 9 gói.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống còn ghi nhận hiện tượng các đối thủ thường xuyên tham gia đấu với Công ty Phú Hoàng Nam. Điển hình như Công ty TNHH Công nghiệp và Thương mại Navico đã đấu với Phú Hoàng Nam 13 gói nhưng chỉ thắng 3 gói và để trượt tới 10 gói.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Hiện tượng một nhà thầu liên tục thắng thầu tại các gói do một số đơn vị tư vấn nhất định mời thầu, hoặc liên danh luôn thắng tuyệt đối là dấu hiệu cho thấy một 'hệ sinh thái' thầu có tính ổn định cao nhưng lại thiếu tính cạnh tranh mở."

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Cơ quan chức năng cần thực hiện hậu kiểm, soi xét kỹ báo cáo đánh giá E-HSDT của các gói thầu này. Đặc biệt là kiểm tra năng lực nhân sự, máy móc thực tế của nhà thầu khi cùng lúc đảm nhận hàng loạt công trình tại nhiều xã sáp nhập khác nhau như Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 3, Di Linh hay Gia Hiệp."

Với việc chính quyền địa phương tại tỉnh Lâm Đồng hiện nay chỉ còn 2 cấp (Cấp Tỉnh và Cấp Xã) sau sắp xếp, trách nhiệm của các chủ đầu tư cấp xã trong việc lựa chọn nhà thầu là vô cùng nặng nề. Việc đảm bảo tính minh bạch, công bằng không chỉ là yêu cầu pháp luật mà còn là giải pháp tối ưu để nâng cấp hạ tầng địa phương một cách thực chất nhất.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

CÁC HÀNH VI BỊ CẤM VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

Theo Luật Đấu thầu 2023Nghị định 214/2025/NĐ-CP:

  • Các hành vi bị cấm (Điều 16): Nghiêm cấm các hành vi thông thầu, dàn xếp kết quả lựa chọn nhà thầu, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu để tạo lợi thế cho một nhà thầu cụ thể.
  • Trách nhiệm của Chủ đầu tư (Điều 78): Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ mời thầu, báo cáo đánh giá nhà thầu; đồng thời phải giải trình về các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu khi có yêu cầu.
  • Tính cạnh tranh trong đấu thầu: Hoạt động lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo sự tham gia rộng rãi của các nhà thầu có đủ năng lực để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn. Việc lạm dụng chỉ định thầu hoặc tạo rào cản kỹ thuật để hạn chế nhà thầu đều bị coi là vi phạm pháp luật.
Loạt gói thầu "khít" dự toán của Phú Hoàng Nam tại Lâm Đồng: Hiệu quả tiết kiệm ra sao? [Kỳ 1]

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Phú Hoàng Nam liên tục được "gọi tên" trúng thầu tại các xã mới thuộc tỉnh Lâm Đồng với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức thấp, đặt ra dấu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Phú Hoàng Nam (mã số thuế: 5801400520; địa chỉ tại tổ 5, xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng) hiện là cái tên gây chú ý trong giới đấu thầu tại địa phương. Tính đến tháng 4/2026, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 53 gói thầu, trúng khoảng 34 gói với tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 69 tỷ đồng. Đáng chú ý, sau dấu mốc lịch sử ngày 1/7/2025 khi tỉnh Lâm Đồng thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 1671/NQ-UBTVQH15, Công ty Phú Hoàng Nam liên tiếp "gặt hái" thành công tại các xã mới thành lập.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tại gói thầu số 01: Toàn bộ chi phí xây lắp thuộc công trình sửa chữa hàng rào, mương thoát nước Trường tiểu học Tam Bố (nay thuộc xã Gia Hiệp sau sáp nhập), doanh nghiệp này đã trúng thầu bằng giá dự toán. Theo Quyết định số 36/QĐ-THTB ngày 20/3/2026 do Hiệu trưởng Ngô Văn Thể ký, giá trúng thầu của Công ty Phú Hoàng Nam là 1.732.424.368 đồng. Đáng nói, giá trúng thầu này khớp hoàn toàn 100% với giá dự thầu, trong khi giá dự toán gói thầu được duyệt là 1.741.133.491 đồng. Với quy mô gói thầu hơn 1,7 tỷ đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách chưa đầy 9 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm rất thấp.

Xã Bảo Lâm 2: Chỉ định thầu dự án chiếu sáng 1,7 tỷ đồng cho Phú Hoàng Nam

Gói thầu chiếu sáng tại xã Bảo Lâm 2 (tỉnh Lâm Đồng) được giao cho Công ty Phú Hoàng Nam qua chỉ định thầu, nhưng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách chỉ đạt mức 0,18%.

Trong chương trình mục tiêu nâng cấp hạ tầng cơ sở tại địa phương, công trình "Nâng cấp, sửa chữa, đầu tư bổ sung hệ thống chiếu sáng công cộng và kiến thiết thị chính trên địa bàn xã Bảo Lâm 2", tỉnh Lâm Đồng sử dụng nguồn vốn ngân sách xã năm 2025-2026 vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu. Quá trình phê duyệt và thông tin năng lực của đơn vị thi công được thể hiện qua các văn bản quyết định và dữ liệu đấu thầu công khai.

Thông tin chi tiết về gói thầu và tỷ lệ tiết kiệm

Cấp nước Phú Hòa Tân: Vì sao Công ty Hoàng Nam Thịnh liên tiếp được chỉ định thầu?

Liên tiếp được Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân chỉ định thầu các dự án hạ tầng, Công ty Hoàng Nam Thịnh đang cho thấy vị thế "độc tôn" tại chủ đầu tư này với tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối.

Việc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Nam Thịnh liên tiếp được chỉ định thầu tại Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đang thu hút sự chú ý của dư luận về tính cạnh tranh và hiệu quả trong công tác lựa chọn nhà thầu.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 28/11/2025, ông Hoàng Ngọc Lâm, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân (gọi tắt là Cấp nước Phú Hòa Tân) đã ký Quyết định số 431/QĐ-PHT-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp vật tư còn lại và thi công xây dựng công trình “Đầu tư thay mới tuyến ống cấp nước hẻm 86 Ông Ích Khiêm DMA 1117, Phường Hoà Bình – Năm 2025. Địa điểm: Từ Ông Ích Khiêm đến 86/109”.

