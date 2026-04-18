Giải mã "bí quyết" thắng thầu tuyệt đối của Phú Hoàng Nam tại các xã ở Lâm Đồng [Kỳ 2]

Phía sau danh sách trúng thầu dài của Công ty Phú Hoàng Nam là những mối quan hệ với các đơn vị tư vấn và các liên danh chiến lược, tạo nên một "hệ sinh thái" đấu thầu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, "bí quyết" giúp Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Phú Hoàng Nam trúng thầu dày đặc tại Lâm Đồng không chỉ nằm ở năng lực độc lập mà còn thông qua những mối quan hệ đối tác đầy hiệu quả.

Phân tích dữ liệu lịch sử cho thấy, Công ty Phú Hoàng Nam có mối quan hệ thân thiết với Công ty TNHH Phong Thiên Đạt. Trong tổng số 14 gói thầu do đơn vị tư vấn này mời thầu mà Phú Hoàng Nam tham gia, doanh nghiệp này đã trúng tới 12 gói, đạt giá trị hơn 22,4 tỷ đồng. Thậm chí, tại Công ty TNHH Quý Hợp Phát, Phú Hoàng Nam tham gia 5 gói thầu và trúng cả 5 gói, đạt tỷ lệ thắng thầu 100% với mức giá trúng thầu sát nút giá dự toán (trung bình 97,32%).

Trong vai trò liên danh, Công ty Phú Hoàng Nam cũng thể hiện sức mạnh "đáng nể" khi kết hợp cùng Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Phú Hoàng. Trong 9 gói thầu mà hai doanh nghiệp này cùng liên danh dự thầu, họ đã cùng nhau thắng trọn vẹn cả 9 gói.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống còn ghi nhận hiện tượng các đối thủ thường xuyên tham gia đấu với Công ty Phú Hoàng Nam. Điển hình như Công ty TNHH Công nghiệp và Thương mại Navico đã đấu với Phú Hoàng Nam 13 gói nhưng chỉ thắng 3 gói và để trượt tới 10 gói.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Hiện tượng một nhà thầu liên tục thắng thầu tại các gói do một số đơn vị tư vấn nhất định mời thầu, hoặc liên danh luôn thắng tuyệt đối là dấu hiệu cho thấy một 'hệ sinh thái' thầu có tính ổn định cao nhưng lại thiếu tính cạnh tranh mở."

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Cơ quan chức năng cần thực hiện hậu kiểm, soi xét kỹ báo cáo đánh giá E-HSDT của các gói thầu này. Đặc biệt là kiểm tra năng lực nhân sự, máy móc thực tế của nhà thầu khi cùng lúc đảm nhận hàng loạt công trình tại nhiều xã sáp nhập khác nhau như Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 3, Di Linh hay Gia Hiệp."

Với việc chính quyền địa phương tại tỉnh Lâm Đồng hiện nay chỉ còn 2 cấp (Cấp Tỉnh và Cấp Xã) sau sắp xếp, trách nhiệm của các chủ đầu tư cấp xã trong việc lựa chọn nhà thầu là vô cùng nặng nề. Việc đảm bảo tính minh bạch, công bằng không chỉ là yêu cầu pháp luật mà còn là giải pháp tối ưu để nâng cấp hạ tầng địa phương một cách thực chất nhất.

