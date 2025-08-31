Hà Nội

Xã hội

Giải cứu thành công 11 người dân bị nước lũ cô lập ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa ứng cứu thành công 11 người dân bị nước lũ cô lập nhiều ngày.

Hạo Nhiên

Ngày 31/8, thông tin từ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Hướng Hiệp và Công an xã Hiếu Giang (Quảng Trị), giải cứu thành công 11 người dân bị nước lũ cô lập.

Cụ thể, vào 18h30 ngày 30/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Quảng Trị đã nhận được tin báo về 6 người dân đi làm rừng tràm tại xã Hiếu Giang bị cô lập 2 ngày do mưa lũ.

fb-img-1756568536459.jpg
Lực lượng Công an đưa 6 người dân vào khu vực an toàn.

Ngay lập tức, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 và số 6 đã nhanh chóng xuất 1 xe chữa cháy, 1 ca nô cùng 21 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường. Tại đây, lực lượng đã phối hợp với Công an xã Hiếu Giang và lực lượng an ninh trật tự thôn Cam Phú, xã Cam Lộ trấn an tinh thần người dân và triển khai phương án giải cứu.

Đến 21h20 cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận và đưa thành công 6 người dân về khu vực an toàn.

z6961307147919-e8a4eff969cf786d2dd166870c9db5f9.jpg
Nhóm người dân đi làm rừng bị nước lũ cô lập gần 2 ngày...

Trước đó, vào lúc 12h30 ngày 30/8, nhận được tin báo về việc có 05 người dân đi làm rừng tràm tại xã Hiếu Giang (Quảng Trị) bị cô lập gần 2 ngày do nước lũ dâng cao, trong tình trạng thiếu lương thực, nước uống.

Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 và khu vực số 1, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng xuất 01 xe chữa cháy, 01 xe chở 01 cano, cùng 17 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với Công an xã Hướng Hiệp để triển khai công tác ứng cứu.

fb-img-1756548574832.jpg
... trong tình trạng thiếu lương thực, nước uống.

Tại hiện trường, có 05 người bị cô lập ở phía bên kia đập tràn (khoảng 100m), khu vực có nước lũ dâng cao, chảy xiết, không thể đi lại được. Do vậy, lực lượng Công an đã tiến hành trấn an tinh thần người dân bị cô lập, đồng thời triển khai các phương án ứng cứu.

Sau nhiều giờ nỗ lực ứng cứu, đến 16h cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa 05 người dân bị cô lập vào khu vực an toàn.

>>> Xem thêm video lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị giúp dân khắc phục lũ lụt.

(Nguồn: TTXVN)
