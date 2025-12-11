Giải cứu em bé sơ sinh được tìm thấy trong cát nghi bị chôn sống

Cháu bé sơ sinh sau khi bị vùi trong lớp cát đã được người dân phát hiện và công an đưa đến bệnh viện kịp thời.

Ngày 9/12, anh Rơ Lan Bik (SN 2003, công nhân Công ty TNHH - MTV cao su Chư Pah) đã chia sẻ về thời khắc phát hiện, cứu bé gái sơ sinh nghi bị "chôn sống", theo báo Người lao động.

Khoảng 21h ngày 8/12, khi ra khu tắm giặt tại Đội sản xuất la Mơ (thuộc Công ty cao su Chư Păh, xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) để đánh răng thì nghe tiếng kêu khóc phát ra gần đó. Tuy nhiên, lúc này anh Bik nghĩ là tiếng thú rừng nên vào trong, rủ thêm 1 người nữa đi kiểm tra.

Thời khắc trẻ sơ sinh được người dân tìm thấy. Video: Người dân cung cấp / MXH

Lần theo tiếng kêu khóc, cả hai phát hiện một bé sơ sinh bị vùi lấp trong lớp cát, chỉ lộ một phần mặt, chân lên trên. Thấy vậy, cả hai đã hô hào mọi người cùng tới cứu chữa. Tại đây mọi người đã dùng tay bớt lớp cát, đưa bé sơ sinh lên trên rồi bọc vào khăn ấm.

Sau đó, lấy dao lam cắt dây rốn cho bé, đồng thời báo lực lượng chức năng. "Đây là khu tập thể cho công nhân ở, xung quanh đây cũng rất ít nhà dân nên tôi không thể đoán được ai đã vùi bé ở đây trong đêm tối" - anh Bik nói.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an, bác sĩ tại xã Ia Mơ đã đưa bé sơ sinh tới cơ sở y tế chữa trị. Qua tiếp cận ban đầu, Công an xã Ia Mơ xác định bé sơ sinh giới tính nữ, còn dây rốn, khu vực trán của cháu bé có vết xước nghi do động vật cào.