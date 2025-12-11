Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Giải cứu em bé sơ sinh được tìm thấy trong cát nghi bị chôn sống

Cháu bé sơ sinh sau khi bị vùi trong lớp cát đã được người dân phát hiện và công an đưa đến bệnh viện kịp thời.

Trường Hân t/h

Ngày 9/12, anh Rơ Lan Bik (SN 2003, công nhân Công ty TNHH - MTV cao su Chư Pah) đã chia sẻ về thời khắc phát hiện, cứu bé gái sơ sinh nghi bị "chôn sống", theo báo Người lao động.

Khoảng 21h ngày 8/12, khi ra khu tắm giặt tại Đội sản xuất la Mơ (thuộc Công ty cao su Chư Păh, xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) để đánh răng thì nghe tiếng kêu khóc phát ra gần đó. Tuy nhiên, lúc này anh Bik nghĩ là tiếng thú rừng nên vào trong, rủ thêm 1 người nữa đi kiểm tra.

Thời khắc trẻ sơ sinh được người dân tìm thấy. Video: Người dân cung cấp / MXH

Lần theo tiếng kêu khóc, cả hai phát hiện một bé sơ sinh bị vùi lấp trong lớp cát, chỉ lộ một phần mặt, chân lên trên. Thấy vậy, cả hai đã hô hào mọi người cùng tới cứu chữa. Tại đây mọi người đã dùng tay bớt lớp cát, đưa bé sơ sinh lên trên rồi bọc vào khăn ấm.

Sau đó, lấy dao lam cắt dây rốn cho bé, đồng thời báo lực lượng chức năng. "Đây là khu tập thể cho công nhân ở, xung quanh đây cũng rất ít nhà dân nên tôi không thể đoán được ai đã vùi bé ở đây trong đêm tối" - anh Bik nói.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an, bác sĩ tại xã Ia Mơ đã đưa bé sơ sinh tới cơ sở y tế chữa trị. Qua tiếp cận ban đầu, Công an xã Ia Mơ xác định bé sơ sinh giới tính nữ, còn dây rốn, khu vực trán của cháu bé có vết xước nghi do động vật cào.

#sơ sinh #cứu hộ #Gia Lai #bé gái #chôn sống

Bài liên quan

Video

Y tá quỳ gối ôm chặt, giữ nhiều bé sơ sinh trong động đất

Y tá Xiong Jielan ôm chặt trẻ sơ sinh, quỳ xuống che chở giữa trận động đất mạnh ở Trung Quốc, không buông tay dù bị ngã.

Y tá quỳ gối ôm chặt, giữ nhiều bé sơ sinh trong động đất

Trận động đất mạnh xảy ra ở Myanmar đã gây ảnh hưởng đáng kể đến thành phố Ruili, tỉnh Vân Nam. Nhiều người dân địa phương chia sẻ khoảnh khắc hoảng loạn khi địa chấn lan rộng. Tại một trung tâm chăm sóc mẹ và bé, hình ảnh một nữ y tá quỳ xuống, ôm chặt trẻ sơ sinh giữa cơn rung chấn đã khiến nhiều cư dân xúc động.

Xem chi tiết

Video

Em bé sơ sinh còn nguyên dây rốn, bị bỏ rơi trong tổ kiến

Theo cảnh sát, người mẹ là một phụ nữ 19 tuổi, thừa nhận đã bỏ rơi đứa bé vì gặp vấn đề về cảm xúc, có nguy cơ phải đối mặt với cáo buộc bỏ rơi trẻ em.

Em bé sơ sinh được tìm thấy trong tình trạng không có quần áo và tã lót, dây rốn vẫn còn nguyên và phủ đầy đất, gần một tổ kiến. Em bé được tìm thấy trên một khu đất trong khu vực khoảng 500 mét.

Theo kỹ thuật viên điều dưỡng sơ cứu, em bé dường như không bị thương nghiêm trọng, nhưng rất yếu ớt vì không được chăm sóc trong nhiều giờ và có thể là do trời mưa vào sáng sớm, thông tin trên globo.com.

Xem chi tiết

Video

Đôi nam nữ bỏ bé sơ sinh bên đường rồi bỏ chạy ở TP.HCM

Bé trai còn nguyên dây rốn, bị bỏ rơi trước cổng Trung tâm nhân đạo Quê Hương ở phường Dĩ An, TP.HCM. Camera ghi lại đôi nam nữ trẻ đi xe máy quay đầu bỏ chạy.

Đôi nam nữ bỏ bé sơ sinh bên đường rồi bỏ chạy ở TP.HCM

Ngày 16/7, UBND phường Dĩ An (TP.HCM) cho biết một bé trai sơ sinh vừa bị bỏ rơi trước cổng Trung tâm nhân đạo Quê Hương ở khu phố Tân Long, đường ĐT.743.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới