Em bé sơ sinh còn nguyên dây rốn, bị bỏ rơi trong tổ kiến

Theo cảnh sát, người mẹ là một phụ nữ 19 tuổi, thừa nhận đã bỏ rơi đứa bé vì gặp vấn đề về cảm xúc, có nguy cơ phải đối mặt với cáo buộc bỏ rơi trẻ em.

Em bé sơ sinh được tìm thấy trong tình trạng không có quần áo và tã lót, dây rốn vẫn còn nguyên và phủ đầy đất, gần một tổ kiến. Em bé được tìm thấy trên một khu đất trong khu vực khoảng 500 mét.

Theo kỹ thuật viên điều dưỡng sơ cứu, em bé dường như không bị thương nghiêm trọng, nhưng rất yếu ớt vì không được chăm sóc trong nhiều giờ và có thể là do trời mưa vào sáng sớm, thông tin trên globo.com.

Trẻ sơ sinh được tìm thấy trong tình trạng vẫn còn dây rốn và phủ đầy đất trong một tổ kiến — Nguồn: Reproduction/Social Media

Người mẹ của đứa trẻ sống ở một vùng nông thôn tại São Mateus, phía Bắc Espírito Santo, đã được cảnh sát triệu tập và thả ra vào thứ Năm tuần này (27/11). Người phụ nữ 19 tuổi thừa nhận đã bỏ rơi đứa bé, nhưng cho biết cô rất hối hận.

Vụ việc xảy ra vào sáng thứ Ba (25/11), tại Córrego do Capitão Grande, thuộc quận Santa Maria.

Tên của người mẹ sẽ không được tiết lộ vì vụ án đang được giữ kín và người phụ nữ này đã nhận được những lời đe dọa trên mạng xã hội.

Theo Cảnh sát Dân sự, người phụ nữ khai rằng cô hành động một mình và bỏ rơi con gái vì cô bé đang gặp vấn đề về cảm xúc . Cô cũng khai trong lời khai rằng cô sợ phản ứng của gia đình.

Người phụ nữ sẽ bị truy tố về tội bỏ rơi trẻ sơ sinh, theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự. Vụ án sẽ được chuyển đến Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, hiện đang chờ kết quả điều tra.