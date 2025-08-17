Giá xăng hôm nay 17/8: Giảm mạnh?

Giá xăng 17/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Bảng giá xăng dầu hôm nay 17/8 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá xăng dầu hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. BTV cập nhật liên tục.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 17/8/2025 được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 14/8 của liên bộ Tài chính – Công Thương

Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 giảm 254 đồng/lít, không quá 19.354 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 190 đồng/lít, tối đa 19.884 đồng/lít.

Tương tự, giá các loại dầu cũng đồng loạt giảm. Cụ thể, dầu diesel giảm 723 đồng/lít, không cao hơn 18.077 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 640 đồng/lít, không cao hơn 18.020 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 379 đồng/kg, không cao hơn 15.268 đồng/kg.

Ảnh minh hoạ.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá dầu thế giới

Theo đó, giá dầu thô WTI ở mức 62,80 USD/thùng, giảm 1,16 USD/thùng, tương ứng giảm 1,81%. Dầu WTI đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 63,96 USD/thùng và mở cửa phiên hôm nay với mức 63,91 USD/thùng.

Dầu Brent ở mức 65,85 USD/thùng, giảm 0,99 USD/thùng, tương ứng giảm 1,48%. Dầu Brent đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 66,84 USD/thùng và mở cửa phiên cuối tuần với giá 66,87 USD/thùng.

Như vậy, giá xăng dầu thế giới trong phiên cuối tuần tiếp đà giảm mạnh. Thị trường tiếp tục chịu tác động từ dữ liệu kinh tế suy yếu của Trung Quốc. Sản lượng công nghiệp nước này giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng, trong khi doanh số bán lẻ tăng chậm nhất kể từ tháng 12/2024.