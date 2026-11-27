Bé gái bất ngờ chào đời trên taxi khi mẹ đang trên đường đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Sự hỗ trợ kịp thời của CSGT giúp mẹ và bé nhanh chóng đến viện.

Bé gái chào đời trên taxi giữa đường đến bệnh viện

Khoảng 6h sáng ngày 26/11, chị T. mang thai lần thứ 2, ở tuần thai 38 tuần 2 ngày, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ. Gia đình nhanh chóng đưa chị đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Tuy nhiên, trên đường di chuyển, tình huống bất ngờ xảy ra khiến cả gia đình không khỏi hoảng hốt.

Khoảng 7h10, khi xe taxi di chuyển đến đường Nguyễn Chí Thanh, bé gái bất ngờ chào đời ngay trên xe. Trước tình huống khẩn cấp, gia đình vô cùng lo lắng, lúng túng, không biết xử trí thế nào để bảo đảm an toàn cho mẹ và trẻ sơ sinh.

Trong thời khắc đó, gia đình nhận được sự hỗ trợ của Thượng úy Bùi Minh Chiến, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố Hà Nội. Sự hỗ trợ kịp thời của chiến sĩ CSGT đã góp phần giúp mẹ và bé nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.

Cảnh sát giao thông hỗ trợ mẹ con sản phụ nhanh chóng đến bệnh viện

﻿ - Ảnh BVCC

Khoảng 7h20, mẹ và bé được tiếp nhận tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ngay khi tiếp nhận, BS Phạm Xuân Trường cùng ê-kíp trực nhanh chóng kiểm tra, đánh giá tình trạng sức khỏe của hai mẹ con.

Bé gái nặng 3.000 g, da hồng hào, cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh. Sau khi được kiểm tra và hỗ trợ ban đầu, mẹ và bé được chuyển đến các khoa chuyên môn để tiếp tục theo dõi, chăm sóc. Người mẹ được chuyển lên khoa D3, trong khi trẻ sơ sinh được đưa đến khoa Sơ sinh.

Sự phối hợp kịp thời trong tình huống khẩn cấp

Chia sẻ về sự việc, chị T. cho biết khi con bất ngờ chào đời trên xe taxi, vợ chồng chị vô cùng lo lắng, không biết phải xoay xở thế nào. Sự hỗ trợ nhanh chóng của các chiến sĩ CSGT trên đường, cùng sự tiếp nhận và chăm sóc tận tình của đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã giúp gia đình vượt qua thời khắc bối rối

Sản phụ nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu - Ảnh BVCC

Nhìn con được chăm sóc an toàn, chị T. bày tỏ lòng biết ơn tới những người đã giúp đỡ mẹ con chị trong hành trình đón con đầy đặc biệt.

Một hành trình đến bệnh viện không như dự định, nhưng sự phối hợp kịp thời giữa lực lượng CSGT và đội ngũ y tế đã giúp tình huống bất ngờ kết thúc trong niềm vui của gia đình. Sự hỗ trợ trên đường, cùng việc nhanh chóng tiếp nhận tại cơ sở y tế, có ý nghĩa quan trọng trong những tình huống sản phụ sinh con ngoài cơ sở y tế.

Chủ động nhận biết dấu hiệu chuyển dạ, tránh để xảy ra tình huống bất ngờ

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cảnh báo, ở những tuần cuối thai kỳ, sản phụ có thể xuất hiện các dấu hiệu chuyển dạ như đau bụng từng cơn, cơn co tử cung tăng dần về cường độ và tần suất, ra dịch nhầy âm đạo hoặc vỡ ối. Khi có dấu hiệu nghi chuyển dạ, thai phụ cần chủ động liên hệ cơ sở y tế và đến viện để được đánh giá, theo dõi.

Em bé khỏe mạnh an toàn - Ảnh BVCC

Đặc biệt, với những trường hợp cơn co tử cung dồn dập, cảm giác mót rặn, thai phụ có dấu hiệu em bé sắp chào đời hoặc đã vỡ ối, gia đình cần nhanh chóng tìm sự hỗ trợ y tế, không nên cố tự xử trí tại nhà hay tiếp tục di chuyển kéo dài mà không có sự đánh giá chuyên môn.

Nếu xảy ra tình huống sinh con trên đường, cần bình tĩnh, gọi cấp cứu và tìm sự hỗ trợ của những người xung quanh. Trẻ sơ sinh cần được giữ ấm, theo dõi hô hấp và được nhân viên y tế kiểm tra sớm; không tự ý cắt dây rốn khi chưa có hướng dẫn chuyên môn.

Sinh con có thể đến sớm hơn dự kiến. Việc chuẩn bị phương án đến bệnh viện, theo dõi dấu hiệu chuyển dạ và chủ động đi khám khi có bất thường giúp thai phụ hạn chế những tình huống khó lường, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé.

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