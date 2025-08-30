Hà Nội

Kinh doanh

Giá vàng hôm nay 30/8: Leo thang chóng mặt?

Giá vàng hôm nay 30/8, ghi nhận thị trường thế giới và trong nước tiếp tục tăng mạnh, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 29/8, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 127,8 – 129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng nhẫn tại Công ty SJC được niêm yết có giá 121 - 123,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Nhẫn tròn 9999 tại Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 120,6 - 123,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 121,2 - 124,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

gia-vang.jpg
Giá vàng tiếp tục tăng cao. Ảnh minh họa

Giá vàng thế giới

Lúc 00h19 ngày 30/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 3.446,10 - 3.448,10 USD/ounce, tăng 30 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh, giữ mức hỗ trợ trên 3.400 USD khi chỉ số PCE cốt lõi của Mỹ tăng 2,9% trong 12 tháng qua, phù hợp với dự báo. Đây là mức giá cao nhất kể từ ngày 23/7 và vàng đã tăng hơn 3,6% trong tháng 8, đánh dấu tháng đi lên mạnh nhất kể từ đầu năm 2025.

Mặc dù lạm phát tăng thường là yếu tố tiêu cực đối với vàng, nhưng kim loại quý này vẫn đang giữ vững vị thế do giá tiêu dùng tăng không ảnh hưởng đến kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tháng tới.

Trong ngắn hạn, giới phân tích cho rằng ngưỡng 3.400 USD/ounce sẽ tiếp tục là mốc then chốt đối với vàng.

