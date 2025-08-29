Hà Nội

Kinh doanh

Giá vàng hôm nay 29/8: SJC tiếp tục "phá đỉnh"?

Giá vàng hôm nay 29/8, cả thế giới và trong nước vững trên nền giá cao, vàng SJC có thể chạm 129 triệu đồng/lượng.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 28/8, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 127 – 128,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng (mua vào) và tăng 500.000 đồng/lượng (bán ra) so với hôm qua.

Vàng nhẫn tại Công ty SJC được niêm yết có giá 120,1 - 122,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Nhẫn tròn 9999 tại Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 120,3 - 123,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 120,3 - 123,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

gia-vang.jpg
Ảnh minh họa

Giá vàng thế giới

Lúc 22h12 ngày 28/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 3.410,70 - 3.412,70 USD/ounce, tăng 15,2 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới tăng mạnh, chạm vùng đỉnh hai tuần - trên 3.400 USD/ounce.

Theo Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tại Capital.com, vàng được nâng đỡ nhờ kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất ngay trong cuộc họp tới. Tâm điểm lúc này là mốc 3.400 USD/ounce - nếu được giữ vững, vàng có thể bứt phá mạnh hơn.

Trong khi đó, các chuyên gia của kênh Bloomberg TV cho rằng, điểm then chốt của vàng hiện nay không chỉ là dữ liệu, mà còn là những hoài nghi về tính độc lập của Fed. Đây là yếu tố gia tăng nhu cầu trú ẩn, tạo lực nâng bền vững hơn cho kim loại quý.

