Gắp thành công hạt hồng xiêm trong phổi người đàn ông suốt 2 năm

Người đàn ông 57 tuổi ở Đắk Lắk vừa được bác sĩ gắp thành công dị vật là hạt hồng xiêm trong phổi. Dị vật khiến bệnh nhân ho suốt 2 năm.

Các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa thực hiện thành công ca nội soi phế quản, gắp dị vật nằm sâu trong phổi của bệnh nhân N.V.T. (57 tuổi, trú tại xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk).

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ho kéo dài 2 năm, kèm khạc đờm và sốt tái phát nhiều lần. Dù đã đi khám ở nhiều cơ sở y tế, nguyên nhân vẫn không được xác định. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, kết quả chụp CT ngực cho thấy nghi ngờ có dị vật ở thùy phổi phải. Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị.

Dị vật khiến người đàn ông ho suốt 2 năm không tìm ra nguyên nhân/Ảnh VTV

Theo bác sĩ CKII Đào Anh Dũng - Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, hình ảnh CT và thăm khám lâm sàng cho thấy phổi phải của bệnh nhân có dấu hiệu viêm mạn tính, nhiều khả năng do dị vật gây ra. Ê-kíp tiến hành nội soi phế quản và phát hiện một hạt hồng xiêm nằm ở thùy dưới phổi phải. Dị vật được gắp ra thành công sau gần 2 giờ làm thủ thuật.

Ngay sau can thiệp, bệnh nhân hồi phục nhanh, không còn ho và cảm thấy dễ chịu rõ rệt. Hiện sức khỏe ông đã ổn định và được theo dõi sau thủ thuật.

Bác sĩ Đào Anh Dũng cho biết: "Nội soi phế quản là kỹ thuật chuyên sâu, cần bác sĩ giàu kinh nghiệm và hệ thống máy móc hiện đại. Nếu không xử trí kịp thời, dị vật đường thở có thể gây viêm phổi mạn tính, xẹp phổi, áp xe phổi, thậm chí nguy hiểm tính mạng".

Các bác sĩ khuyến cáo, mọi người, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ nhỏ nên cẩn trọng khi ăn các loại trái cây có hạt lớn.

Đặc biệt, khi bị hóc dị vật như hạt hoa quả, mảnh xương, thức ăn… không nên cố gắng khạc, dùng tay móc, nuốt miếng thức ăn to hoặc chữa mẹo dân gian để lấy dị vật ra ra. Những việc làm này sẽ làm cho niêm mạc họng bị trầy xước, chảy máu, dễ nhiễm trùng, dị vật có thể bị mắc sâu hơn và rơi vào những vị trí nguy hiểm.

Quá trình ăn uống cần ăn chậm, nhai kỹ, không vừa ăn vừa nói chuyện hay cười đùa, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ để hạn chế tình trạng dị vật lọt vào đường ăn, đường thở. Những dấu hiệu của dị vật bị bỏ quên trong đường thở thường không rõ ràng.

Do đó, khi có các triệu chứng ho, ho lẫn đờm, máu, tức ngực, khó thở… mọi người cần đến khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, chẩn đoán, điều trị kịp thời.