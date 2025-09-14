Cứu bé trai 8 tuổi ở Khánh Hòa nuốt phải dị vật

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (Khánh Hòa) vừa cứu sống bé trai 8 tuổi bị hóc dị vật hình tròn nhỏ, kích thước khoảng 2mm.

Ngày 14/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, bệnh nhi tên N.V.T. (8 tuổi, ở xã Ninh Hải) nhập viện trong tình trạng đau họng, đau ngực, sốt nhẹ, thở nhanh bất thường.

Qua chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân bị viêm phổi nặng, tràn dịch màng phổi trái mức độ trung bình, kèm phổi trái xẹp hoàn toàn và tắc phế quản trái, nghi ngờ có dị vật bên trong đường thở.

Sau khi hội chẩn liên khoa, ê-kip Khoa Thăm dò chức năng đã tiến hành nội soi phế quản, phát hiện một dị vật hình tròn nhỏ, kích thước khoảng 2mm nằm trong phế quản trái.

Hiện sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định.

Ngay sau đó, dị vật được các bác sĩ gắp ra thành công.

Theo BS.CKII Nguyễn Thị Hường - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cho biết: "Đây là một ca bệnh điển hình về tai nạn do dị vật đường thở ở trẻ em. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, bé có thể đối mặt với biến chứng nặng nề như suy hô hấp, nhiễm trùng nặng…".

Bác sĩ khuyến cáo, các bậc phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác vì trẻ nhỏ rất dễ hít hoặc nuốt phải các dị vật như hạt, đồ chơi nhỏ, thậm chí là thức ăn. Khi thấy trẻ có dấu hiệu ho sặc sụa, khó thở, khò khè kéo dài, đau ngực, sốt không rõ nguyên nhân… cần đưa ngay đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.