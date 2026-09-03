Gắp thành công gân bò mắc kẹt trong thực quản người đàn ông

Trong lúc ăn sáng, một du khách không may bị hóc gân bò phải nhập Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Ngày 3/9, thông tin từ Trung tâm Nội soi - Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa kịp thời xử trí một trường hợp dị vật mắc kẹt ở thực quản cho bệnh nhân nam 72 tuổi.

Trước đó, sáng 1/9, người đàn ông được đưa vào khoa Cấp cứu trong tình trạng nghi mắc dị vật là gân bò khi đang ăn bún bò, sau đó được chuyển lên Trung tâm Nội soi để xử trí.

Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện dị vật mắc kẹt cứng tại đoạn 1/3 giữa thực quản. Dị vật không thể đẩy xuống dạ dày.

Do bệnh nhân lớn tuổi, thể trạng gầy và dị vật nằm ở vị trí 1/3 giữa thực quản, các bác sĩ không loại trừ khả năng phía dưới có tổn thương thực quản.

Dị vật được lấy ra từ thực quản nam du khách. Ảnh: BVCC

Vì vậy, các bác sĩ quyết định không cố đẩy dị vật xuống dạ dày mà sử dụng thòng lọng để bắt và lấy dị vật ra. Tuy nhiên, dị vật có kích thước lớn, trong khi bệnh nhân thực hiện nội soi không gây mê nên rất gồng, khiến việc đưa dị vật qua cơ thắt thực quản trên gặp khó khăn.

Sau hội chẩn, Ban Chủ nhiệm Trung tâm Nội soi đề nghị bệnh nhân nhập viện, thực hiện gắp dị vật dưới gây mê. Trong trường hợp không thể lấy nguyên khối, các bác sĩ sẽ cân nhắc chia nhỏ dị vật bằng dao điện để đưa ra ngoài an toàn.

Ngay sau đó, nam bệnh nhân được khám gây mê, thực hiện đầy đủ các xét nghiệm và đánh giá cần thiết. Các bác sĩ tiến hành nội soi có gây mê hỗ trợ để lấy dị vật.

Sau hơn 1 giờ nội soi, dị vật được lấy thành công, vị trí từng mắc kẹt không phát hiện bất thường và bệnh nhân đã xuất viện.

Theo bác sĩ khuyến cáo, người lớn tuổi, đặc biệt những người mất nhiều răng, nên cắt nhỏ thức ăn trước khi ăn, tránh sử dụng các loại thức ăn có kích thước lớn. Đồng thời, người dân cần ăn chậm, nhai kỹ để hạn chế nguy cơ hóc, mắc dị vật. Khi xuất hiện các triệu chứng như nuốt nghẹn đột ngột, đau tức ngực, không nuốt được thức ăn hoặc nghi ngờ mắc dị vật, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và xử trí kịp thời.