Hàng nghìn thí sinh Hà Nội tham gia thi vào 2 trường chuyên, tỉ lệ chọi cao

Kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên và Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tại Hà Nội diễn ra sôi động

Hôm nay, 24/5, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cùng thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức ngày thi thứ 2, kỳ thi vào lớp 10 năm 2026.

Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên lấy 545 chỉ tiêu

Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên tổ chức thi toán (vòng 2), chuyên tin học, chuyên Sinh học, chuyên Vật lý, chuyên Hóa học. Hôm qua 23/5 các em làm bài thi môn Ngữ văn, môn Toán (vòng 1) 120 phút, môn tiếng Anh 60 phút và các môn chuyên 150 phút.

Tham dự kỳ thi lớp 10 Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, tất cả thí sinh đều phải dự thi 3 môn thi chung là ngữ văn, toán (vòng 1) và tiếng Anh.

Các môn thi chuyên, thí sinh thi các môn chuyên tương ứng với chuyên đăng ký. Thí sinh sẽ thi trắc nghiệm đối với môn tiếng Anh; trắc nghiệm kết hợp với tự luận đối với môn Ngữ văn; tự luận đối với môn Toán (vòng 1), Toán (vòng 2), Khoa học tự nhiên - Kiến thức và kỹ năng Vật lý, Khoa học tự nhiên - Kiến thức và kỹ năng Hóa học, Khoa học tự nhiên - Kiến thức và kỹ năng Sinh học và thi lập trình trên máy tính đối với môn Tin học.

Điểm các bài thi tính theo thang điểm 10. Kết quả thi sẽ được công bố trước ngày 16/6.

Năm 2026, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên có 3.972 hồ sơ đăng ký dự thi lớp 10 cho 545 chỉ tiêu. Tất cả thí sinh đều phải dự thi 3 môn thi chung là Ngữ văn, Toán (vòng 1) và Tiếng Anh. Ngoài ra, thí sinh thi các môn chuyên theo khối đăng ký, gồm: Toán (vòng 2) cho chuyên Toán và Tin; Tin học cho chuyên Tin; Khoa học tự nhiên (phần kiến thức, kỹ năng) tương ứng cho các chuyên Vật lý, Hóa học và Sinh học.

Học sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ảnh: Tào Nga

Trong đó, khối chuyên Toán có số lượng đăng ký đông nhất với 1.060 hồ sơ. Xếp thứ hai là khối chuyên Hóa học với 803 hồ sơ. Lần lượt xếp sau về số hồ sơ đăng ký chuyên Vật lý với 785 hồ sơ, chuyên Tin học với 752 hồ sơ; chuyên Sinh học 572 hồ sơ.

Chỉ tiêu của mỗi khối chuyên đều là 109, vì vậy tỷ lệ chọi cũng theo thứ tự lần lượt này. Cụ thể, khối chuyên Toán có tỷ lệ chọi cao nhất, lên đến 1/9,7; tức khoảng 10 em thi thì lấy 1. Lần lượt xếp sau là các khối chuyên Hóa học với tỷ lệ chọi 1/7,4; chuyên Vật lý tỷ lệ chọi là 1/7,2; chuyên Tin học 1/6,9; chuyên Sinh học 1/5,2.Tất cả thí sinh đều phải dự thi 3 môn thi chung là Ngữ văn, Toán (vòng 1) và tiếng Anh.

Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển 150 chỉ tiêu

Ngày 24/5, Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức cho thí sinh dự thi các môn chuyên Văn, Sử, Địa. Trường có có tổng 2.072 thí sinh dự thi, trong đó lớp chuyên Địa có 373 thí sinh, lớp chuyên Sử có 452 thí sinh và Văn có 1.247 em dự thi. Hôm qua, 23/5, thí sinh làm bài thi môn Văn, Toán, Anh.

Tất cả các thí sinh phải dự thi đủ 3 môn chung gồm Văn (tự luận), Toán (trắc nghiệm), Tiếng Anh (trắc nghiệm) và môn chuyên gồm Văn, Sử, Địa (tự luận).

Năm nay Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển 150 chỉ tiêu, trong đó khối chuyên Ngữ văn 90 chỉ tiêu, mỗi khối chuyên Lịch sử và Địa lý tuyển 30 em. Tỷ lệ chọi vào chuyên Văn năm nay là 1/14, chuyên sử là 1/15, chuyên Địa là 1/12.

Điểm của thí sinh ở từng môn thi chung (Văn, Toán, Tiếng Anh) phải đạt từ 2 trở lên, điểm môn chuyên (Văn, Sử, Địa) phải đạt từ 6 trở lên.

Điểm xét tuyển = Văn (chung) + Toán + Tiếng Anh + môn chuyên (Văn/Sử/Địa) x 3. Nhà trường dự kiến công bố kết quả thi trước ngày 29/6.

Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn mới được thành lập năm 2019, lớp chuyên Văn dẫn đầu với điểm chuẩn 22,75/30 trong mùa thi trước.