Kỳ thi lớp 10 THPT ở Đà Nẵng: 169 thí sinh vắng mặt, 2 thí sinh bị đình chỉ

Sáng nay (24/5), thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Đà Nẵng đã hoàn thành môn thi cuối cùng kỳ thi vào lớp 10 công lập không chuyên.

Đây là môn thi tự luận. Sau 120 phút làm bài, dù thời tiết nắng nóng nhưng hầu hết thí sinh rời phòng thi với tâm trạng khá nhẹ nhõm. Kết thúc môn thi Toán sáng nay, đa số thí sinh đánh giá, đề thi năm nay tương đối dễ, không gặp nhiều câu lắt léo, gây khó khăn.

Kết thúc kỳ thi, nhiều học sinh cho rằng đề thi lớp 10 năm nay tương đối dễ

Học sinh Nguyễn Nhã Linh, điểm thi trường Trung học Cơ sở Lý Thường Kiệt, thành phố Đà Nẵng cho rằng: “Hôm nay thi môn Toán môn cuối cùng con thấy đề phù hợp với mức học của học sinh trung bình, đề khá là dễ, nắm chắc cơ bản có thể làm bài được gần 80%. Cả 3 môn Văn, Toán, tiếng Anh con đều làm được bài. Con thấy đề thi năm nay tương đối phù hợp với học sinh. Các đề thi đều năm trong khối chương trình ôn tập năm lớp 9 nên không quá sức với học sinh”.

Thí sinh Đà Nẵng hoàn thành kỳ thi lớp 10 THPT

Trước đó, ngày (23/5), các thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT tại Đà Nẵng đã hoàn thành 2 môn thi là Ngữ văn và Ngoại ngữ. Sáng mai (25/5), các thí sinh thi vào 3 trường chuyên, THPT chuyên Lê Quý Đôn, THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, THPT chuyên Lê Thánh Tông sẽ dự thi môn chuyên.

Công an TP Đà Nẵng đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Đà Nẵng có 42.981 thí sinh đăng ký dự thi. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập có 169 thí sinh vắng, 2 thí sinh vi phạm quy chế thi, sử dụng điện thoại di động trong thời gian làm bài thi; 2 thí sinh bị tai nạn trước đó không tự ghi bài được các Điểm thi tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh dự thi đầy đủ 3 môn chung, phân công giám thị chép bài hộ và giám sát quá trình chép bài hộ, ghi âm, ghi hình đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của Sở.

Thí sinh Đà Nẵng hoàn thành kỳ thi lớp 10 THPT

Ông Phạm Tấn Ngọc Thụy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết: “Sáng nay, các em thi môn Toán, sau kết thúc các em rất phấn khởi. Về an toàn an ninh trật tự, tất cả các điểm thi rất nghiêm túc đảm bảo đúng quy định và hướng dẫn của tổ chức thi. Sự phối hợp giữa các bên tham gia trong Hội đồng các điểm thi đảm bảo hướng dẫn và công tác tổ chức”.

