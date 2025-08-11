Hà Nội

Máy chủ AI dùng nước làm mát nhiều hơn cả một thành phố

Số hóa

Để làm mát các trung tâm AI, nhiều quốc gia vùng Vịnh phải chi hàng chục triệu lít nước mỗi năm, đối mặt nguy cơ thiếu nước trầm trọng ngay giữa sa mạc.

Thiên Trang (th)
Các trung tâm dữ liệu AI trên khắp Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Ả Rập Xê Út đang tiêu thụ lượng nước khổng lồ chỉ để làm mát máy chủ. (Ảnh: ZAWYA)
Ước tính, đến năm 2030, khu vực này cần tới 426 tỷ lít nước mỗi năm cho các trung tâm dữ liệu. (Ảnh: WebProNews)
Một trung tâm công suất 1 megawatt có thể dùng đến 25 triệu lít nước/năm, ngang nhu cầu của thành phố 300.000 dân. (Ảnh: Seez)
Nhiệt độ khắc nghiệt tại Vùng Vịnh khiến các hệ thống làm mát bay hơi càng tiêu tốn nhiều nước sạch hơn. (Ảnh: IT Brief Asia)
Các chuyên gia cảnh báo, tham vọng AI có thể khiến quốc gia này rơi vào khủng hoảng nước nghiêm trọng. (Ảnh: Lumi)
Một số đơn vị đang thí điểm dùng nước thải tái chế hoặc công nghệ làm mát bằng không khí để tiết kiệm nước. (Ảnh: Rest of World)
Tuy nhiên, các giải pháp này vẫn còn đắt đỏ và chưa khả thi trên quy mô lớn tại sa mạc. (Ảnh: Bloomberg)
Nếu không sớm thay đổi, các quốc gia khô hạn có thể phải đánh đổi giấc mơ AI bằng chính nguồn nước sinh tồn. (Ảnh: ELCOM)
Thiên Trang (th)
